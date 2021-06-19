هنا الزاهد تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة جديدة من الصور لأحدث جلسة تصوير لها، بإطلالة أنثوية باللون الأسود.

وتألقت هنا الزاهد مرتدية فستانًا مخملي بقصة السك باللون الأسود، وذات حمالات من نفس اللون، كما اضفت إلى الإطلالة أنوثة بارتداء قفازات بطول معصم يدها.

لم تبالغ في استخدام الإكسسوارات لتختار البساطة إذ غطت رقبتها بعقد بسيط ورقيق، وارتدت قرطين بأذنيها من نفس موديل العقد.

ومن الناحية الجمالية اختارت هنا الزاهد مكياجًا جرئيًا يعتمد على إبراز شفتيها بالروج الأحمر، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل جزء منه بالأمام الآخر بالخلف.