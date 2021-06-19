إطلالات اليوم: هنا الزاهد ساحرة.. ونسرين طافش تتألق بالأصفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_منة فضالي:

ارتدت الفنانة منة فضالي فستان جينيز قصير، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

_سمية الخشاب:

طلت الفنانة سمية الخشاب بفستان قصير باللون الأبيض، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

_حنان مطاوع:

تألقت الفنانة حنان مطاوع بفستان باللوني الكافيه والكاشمير، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكافيه، وتركت شعرها منسدلا.

_ليلى علوي:

ظهرت الفنانة ليلى علوي بفستان قصير متعدد الألوان، مزود بأكمام واسعة، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون البينك، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_هنا الزاهد:

تألقت الفنانة هنا الزاهد بفستان باللون الأسود، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_نسرين طافش:

أما الفنانة نسرين طافش ارتدت فستانا باللون الأصفر، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون الكافيه، وتركت شعرها منسدلا.