للرجال.. 10 طرق بسيطة لمنع الصلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتبر تساقط الشعر مشكلة شائعة أكثر مما نعتقد، ولكن هناك طرق بسيطة يمكنك من خلالها منع ذلك.

عندما يكون لديك تساقط شعر مستمر يجب عليك زيارة طبيبك، قد يكون مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قادرًا على تشخيص ما إذا كان تساقط شعرك ناتجًا عن أي مشاكل أخرى مثل الغدة الدرقية، والتوتر، والتهابات فروة الرأس، والثعلبة الأندروجينية، أو مجرد الشيخوخة.

فيما يلي 10 طرق بسيطة لمنع تساقط الشعر وفقا لموقع timesofindia.

تناول مكملات الفيتامينات

أثبتت العديد من الدراسات أن الفيتامينات يمكن أن تساعد في منع تساقط الشعر، لا يزال دور الفيتامينات والمعادن في تساقط الشعر غير واضح، ومع ذلك، فإن نقص العديد من الفيتامينات يمكن أن يزيد من خطر تساقط الشعر، يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات مثل السيلينيوم وفيتامين ب والزنك وفيتامين د والحديد وفيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين e إلى تساقط الشعر.

اتباع هذه الحمية الغذائية

وجدت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة Archives of Dermatological Research ، ارتباط بين الأعشاب والخضروات في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاض خطر الإصابة بالثعلبة الأندروجينية أو الصلع النمطي لدى الذكور.

محاولة تدليك فروة الرأس

وجدت دراسة صغيرة أجريت على 9 رجال أصحاء أن تدليك فروة الرأس يوميًا لمدة 4 دقائق يمكن أن يحفز نمو الشعر، نتائج الدراسة تبدو واعدة، لكن الباحثين بحاجة إلى دراسة عينات أكبر لتحديد ما إذا كان تدليك فروة الرأس سيكون مفيدًا.

استخدام زيت جوز الهند للشعر التالف

وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن زيت جوز الهند قد يساعد في منع تساقط الشعر بسبب أضرار الأشعة فوق البنفسجية أو عادات العناية الشخصية، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذا، يمكن أن يؤدي وضع زيت جوز الهند على فروة الرأس إلى تقوية الشعر وتجنب تساقطه.

دواء لتساقط الشعر

هناك العديد من الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لمنع تساقط الشعر، يمكنك أيضًا مقابلة الطبيب والحصول على الأدوية الموصوفة لتساقط الشعر.

تجربة العلاج بالليزر

وفقًا لدراسة عام 2014 ، يمكن أن يساعد العلاج بالليزر منخفض المستوى (LLLT) أيضًا في زيادة كثافة الشعر، ينطبق هذا على جميع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالعلاج الكيميائي أو مشاكل تساقط الشعر الوراثي.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الأطوال الموجية المناسبة ومدة العلاج التي يمكن أن تمنع تساقط الشعر بشكل فعال.

العناية بشعرك

يمكن أن تساعد العناية الجيدة بفروة رأسك وشعرك في منع تساقط الشعر، يمكنه أيضًا تحسين نمو الشعر، وبالتالي، حافظ على نظافة شعرك لمنع تلف الشعر وتساقطه، هناك أنواع معينة من الشامبو والبلسم التي يمكن أن تمنع تساقط الشعر، كما أن تجنب علاجات الشعر مثل الحرارة والتجعيد والصبغات والألوان يمكن أيضًا أن يمنع تساقط الشعر.

استخدام عصير البصل على فروة الرأس

وجدت دراسات متعددة أن تطبيق عصير البصل على فروة الرأس يساعد على إعادة نمو الشعر لدى الرجال المصابين بالثعلبة غير المكتملة، أظهر عصير البصل تأثير إيجابي على تساقط الشعر.

شهد حوالي 80 في المائة من المشاركين الذين استخدموا العصير تحسنًا بعد 6 أسابيع.

زيت الزيتون

يمكن استخدام زيت الزيتون في التكييف العميق للشعر وحمايته من الجفاف المصاحب للتكسر، يعتبر زيت الزيتون مكونًا أساسيًا في حمية البحر الأبيض المتوسط ، مما قد يساعد في إبطاء تساقط الشعر الوراثي.

يمكنك وضع بضع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون على الشعر مباشرة وتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

البلازما الغنية بالصفائح الدموية

يساعد حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) في فروة الرأس على تحفيز نمو الشعر، وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن 11 مشاركًا شهدوا نموًا بنسبة 30 في المائة أكثر في مناطقهم الرقيقة بعد 4 جلسات.