الفيديو الأول من حفل زفاف نجم الزمالك محمد عبد الغني

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يحتفل محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بحفل زفافه حاليًا، داخل إحدى قاعات المناسبات، بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات الجماعية، حيث سمح له الجهاز الفني بالتغيب عن المران.

وشارك اللاعب، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهو بجانب عروسه بالكوشة.

وظهرت العروس، بفستان منفوش، مرصع بالفصوص اللامعة، وتميز بكونه مغلقا وغير مكشوف، مع تسريحة شعر كلاسيكية، متخلية عن الحجاب التقليدي.

واعتمدت العروس على المكياج اللامع، وتاج عريض مرصع بالفصوص، مع طرحة زفاف طويلة.

كارتيرون يضع برنامجا تأهيليا مكثفا للاعبين.. وتدريبات خاصة للحراس

كان الفرنسي كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، قد طالب الثنائي فيرناندو، وأحمد عصمت، بتدوين كل الملاحظات الخاصة بالفقرة البدنية، من أجل الوقوف على المعدل البدني المبذول من اللاعبين، استعدادا للفترة المقبلة، وخاض رباعي حراسة مرمى الزمالك محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل، تدريبات قوية استعدادا للمباريات المقبلة، كما قام الجهاز الفني للزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث تقوم كل مجموعة بالجري بمحيط الملعب كاملا لعدة دقائق.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته بعد راحة 5 أيام عقب مواجهة الجونة في بطولة الدوري الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة أسوان في الجولة رقم 26 بالدوري يوم الخميس المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.