طريقة تنظيف الجمبري.. استخدمي خلة الأسنان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تنظيف الجمبري واحد من أهم العقبات أمام بعض ربات المنازل، فالجمبري واحد من الأكلات البحرية الشهية، التي يفضلها كثيرون، فهو غني بالفسفور، فضلًا عن مذاقه المميز، كما يمكن طهيه بالعديد من الطُرق ما بين المشوي، والمقلي، أو بالطواجن.

ولعل أكثر ما يعيق المرأة خلال طهيه، هو تنظيف الجمبري، بطريقة سليمة وصحية، للتخلص من رائحته وسهولة طهيه.

وإليكِ بعض الطرق الشائعة لدى ربات البيوت لـ تنظيف الجمبري

الطريقة الأولى

من خلال استخدم طريقة فتح ظهر الجمبري بالسكين لفتح الظهر وبهذا الشكل يتم سحب الكيس الرملي بسهولة.

الطريقة الثانية

من خلال قطع عنق الجمبري بالسكين دون أن تفصله، ثم يشد حبل الرملة عن طريق خلة الأسنان.

الطريقة الثالثة

- احضري خلة أسنان أو دبوس أو حرف سكينة رفيعة، ونمسك الجمبري ليكون ظهره بالأعلى.

- ندخل الخلة بعد الرأس مباشرة من خلال فتحة صغيرة بحيث نقطع خط الرمل ونرفعه للأعلى بالسحب.

- نأت من الفقرة الثالثة بعد الذيل، وندخل الخلة أو الدبوس ونسحب كيس الرمل ونترك الجمبري بقشره.

الطريقة الرابعة

- يمكن قطع الرأس، ونفتح الظهر طوليا بالسكين وننزع كيس الرمل دون تقشير الجمبري.

طريقة عمل الجمبري المقشر

المقادير:

- 500 جرام جمبري مقشر.

- ملح.

- فلفل أسود.

- كمون حسب الرغبة.

- 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

- 6 فصوص من الثوم.

- ملعقة كبيرة من الزبدة.

- ملعقة كبيرة ونصف زيت زيتون.

طريقة التحضير:

- حمري الثوم داخل مقلاة بها الزبد ثم يضاف الليمون.

- تبلي الجمبري بالملح والفلفل والكمون، ثم يضاف للصوص السابق حتى يصبح وردي اللون، ويُقدم.

نصائح عند إعداد الجمبري

- بعد تنظيفه وإزالة الرأس وكيس الرمل نغسله جيدا بالماء والدقيق والليمون ثم نغسله مرة أخرى بماء نظيف جيدا.

- عند طهي الجمبري، لا تتركيه كثيرا على النار، لأكثر من خمس دقائق ليكون جاهزا للتقديم والأكل.

- لا تهملي وضع الثوم المفروم والكمون والليمون.