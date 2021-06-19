بطل «بـ100 وش».. الصور الأولى من حفل زفاف حسن أبو الروس في الملاهي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفل الفنان الشاب حسن أبو الروس، بطل مسلسل «بـ100 وش» بحفل زفافه على مصممة الجرافيك، غادة والي، داخل إحدى مدن الملاهي الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

وشارك الفنان عمر السعيد، العديد من اللقطات المصورة للحفل، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

إطلالة العروسين

وتألقت العروس بفستان منفوش، وبسيط غير تقليدي، تميز بكونه «كب دون أكمام»، مع الشعر الكيرلي، بينما ظهر العريس بـ«بدلة سوداء» مختلفة عن البدل المعتادة، مليئة بالفصوص اللامعة والبارزة.

وحضر الاحتفال الفنانة بشرى وزوجها، والفنان عمر الشناوي، الذين شاركوا العروسين اللعب بالملاهي.