تبادل رسائل الغزل بين حلا شيحة ومعز مسعود (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة حلا شيحا، رسالة رومانسية لزوجها الداعية، معز مسعود، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأظهرت الـ«إستوري» صورة من مقطع فيديو لمصطفى الأغا، مدونة عليها «بحبك»، وعلى الفور أعاد الأخير الصورة عبر حسابه، مُعلقًا: «إنتي حبيبتي».

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

وكان الثنائي حلا شيحة ومعز مسعود، قد احتفلا في فبراير الماضي، بعقد قرانهما، وسط حفل عائلي اقتصر على الأسرتين، بأحد الفنادق المطلة على كورنيش النيل، وظهرت «حلا» بفستان أبيض فضفاض، من الستان، ذو أكمام طويلة من الجوبير، كما ارتدت الحجاب في بعض الصور، مع المكياج الهادئ والبسيط.

وشاركت الفنانة متابعيها، حينها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صورًا من عقد القران، معلقة عليها: «اليوم احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا».

من الصور الخاصة والحفلات إلى الأدعية الدينية والقرآن

وتغير محتوى الحساب الرسمي للفنانة على «إنستجرام»، منذ الزواج، من نشر الصور الخاصة بالتنزهات والحفلات والمهرجانات، إلى نشر الصور الدينية والأدعية والقرآن.

ونشرت حلا صورة واحدة بعد الزواج، وكانت عائلية جمعتها بزوجها، وأولادها، خلال الشهر الماضي، دونت عليها الآتي: «الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعا».

ولم تنشر الفنانة أي صورة شخصية، عقب هذه الزيجة مثلما فعلت في زواجها السابق، بل حذفت صورها التي كانت تظهر خلالها بملابس جريئة.

وخلال الشهر الماضي، فاجأت الفنانة حلا شيحة متابعيها عبر «إنستجرام» بتحديث صورتها الشخصية بصورة جديدة وهي مرتدية الحجاب، وذلك بعد اختفائها عن الأنظار منذ ما يقرب من 3 أشهر، وتحديدا عقب زواجها من الداعية معز مسعود.