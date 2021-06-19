13 سنة حب.. زوج أماني كمال يحتفل بزفافهما برسالة رومانسية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة رومانسية وجهها زوج الفنانة أماني كمال لها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «إستوري»، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بالتزامن مع عقد قرانهما، ليلة أمس.

رسالة زوج أماني كمال لها

ودوّن زوج الفنانة قائلا: «2008 قصة ابتدت بين اتنين، كانت البطلة فيها أحلى بنوتة في جيلها، خطفت عقلي وقلبي، وكانت طول الوقت مصدر سعادتي، وكنت طول الوقت مبشوفش غيرها، وبحس بوحدة في غيابها، ولكن فجأة اكتشفت إني مقدرتش أكمل عمري من غيرها علشان أنا عمري وشبابي وحياتي ابتدت بيها ومعاها، وعلشان كده قررت أنها هتكون من النهاردة شريكة عمري الجاي كله، زي ما كانت طول عمري نصي التاني، بحبك».

أماني كمال تحتفل بزفافها بإطلالة بسيطة

واحتفلت الفنانة أماني كمال، أمس الجمعة، بعقد قرانها وزفافها، بحضور نخبة من الفنانين على رأسهم نيرمين الفقي، وديانا هشام، وأسرتها والأصدقاء المقربين لها.

إطلالة أماني كمال

وشاركت الفنانة الشابة ديانا هشام، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لصديقتها الفنانة أماني كمال، أثناء دخولها إلى مكان الاحتفال مع عريسها، على نغمات أغنية «طلي بالأبيض يا زهرة نيسان»، للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.

وأطلت العروس، مرتدية فستان زفاف أبيض «كاب»، اتسم ببساطة تصميمه، مع تسريحة الشعر المموج، والطرحة الطويلة.

أماني كمال تحتفل بـ«ليلة الحنة» مع ديانا هشام

ومنذ أيام، احتفلت الفنانة الشابة ديانا هشام، بـ«حنة» صديقتها الفنانة أماني كمال.

ونشرت «ديانا» عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها بـ«إنستجرام»، مجموعة من مقاطع الفيديو، التي ظهرت خلالها أثناء الرقص مع العروس، وهن يرتدين بِدل رقص مصممة على التراث الشعبي، بألوان مختلفة، أثناء انسجامهما على نغمات الأغاني الشعبية.