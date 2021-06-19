10 أعراض وعلامات مبكرة للإصابة بالسرطان.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يرسل جسم الإنسان العديد من الإشارات كأعراض لإخبارنا بوجود خطأ ما، لكن قد يتجاهل الكثير من الأشخاص هذه العلامات، معتقدين أنها ستزول مع مرور الوقت.

واستعرض موقع "webmd"، أهم العلامات والأعراض التحذيرية التي لا يجب تجاهلها التي قد تشير إلى الإصابة بالسرطان.

1- فقدان الشهية

يمكن للعديد من الحالات، من الاكتئاب إلى الأنفلونزا، أن تجعلك تشعر بجوع أقل، ويمكن أن يكون للسرطان هذا التأثير عن طريق تغيير التمثيل الغذائي الخاص بك، والطريقة التي يحول بها جسمك الطعام إلى طاقة.

ويمكن أن تضغط أيضًا سرطان المعدة والبنكرياس والقولون والمبيض على معدتك، وتجعلك تشعر بالامتلاء الشديد لتناول الطعام.

2- دم في البول

عندما يظهر في البول، يمكن أن يكون الدم علامة تحذير على وجود مشكلة في المسالك البولية، كما يمكن أن يسبب سرطان الكلى أو المثانة هذه الأعراض، ولكن قد يكون أيضًا بسبب عدوى أو حصوات الكلى أو أمراض الكلى.

3- السعال المستمر

يمكن أن يجعلك البرد أو الأنفلونزا الشعور بالسعال، لكنها أيضًا من الأعراض المحتملة لسرطان الرئة، إلى جانب بعض العلامات مثل ألم الصدر وفقدان الوزن وبحة في الصوت والتعب وضيق التنفس، لذا ينصح بالذهاب إلى الطبيب المختص على الفور عند ملاحظة أن السعال لا تستطيع التخلص منه.

4- التعب الشديد

إنه أحد أكثر أعراض السرطان شيوعًا، فعند الشعور بإن الإرهاق لا يزول، بالإضافة إلى تغيير مستوى طاقتك وجهدك، فاستشر الطبيب المختص.

5- حمى لا تزول

عندما ترتفع درجة الحرارة، فعادةً ما تكون علامة على إصابتك بعدوى ما، لكن بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم وسرطان الكلى والكبد ، يمكن أن تحدث ذلك أيضًا.

وغالبًا ما ترتفع الحمى السرطانية وتنخفض خلال النهار، وأحيانًا تصل إلى ذروتها في نفس الوقت، لذا من الأفضل الذهاب إلى الطبيب إذا كانت لديك درجة حرارة تزيد عن 100.5 درجة فهرنهايت وتستمر لأكثر من بضعة أيام.

6- نتوء في الرقبة

قد تكون عدوى, لكنها أيضًا تحذير مبكر لسرطان الفم والحلق والغدة الدرقية والحنجرة.

عادةً لا تؤذي الكتل السرطانية، لكن إذا كان لديك واحد لا يختفي أو ينمو، فاستشر طبيبك.

7- تعرق ليلي

النساء في منتصف العمر، يمكن أن يكون أحد أعراض انقطاع الطمث، ولكنه أيضًا أحد أعراض السرطان أو العدوى.

8- تغيرات الجلد

يعد علامة تحذيرية للإصابة بسرطان الجلد، وهي نمو يبدأ في الظهور بشكل مختلف أو قرحة لا تلتئم، لذلك يجب عليك استشارة طبيب الأمراض الجلدية.

9- تورم الغدد الليمفاوية

من المحتمل أن تكون الكتل الموجودة في جانب رقبتك ناتجة عن التهاب الحلق أو عدوى أخرى، وفي كثير من الأحيان ، يمكن أن تؤدي السرطانات مثل سرطان الغدد الليمفاوية أو اللوكيميا إلى تضخم الغدد الليمفاوية.

يمكن أن يسبب سرطان الثدي الذي انتشر تورمًا في الغدد الليمفاوية تحت الذراعين، إذا لم يختفي التورم في غضون أسبوع أو نحو ذلك ، فاستشر طبيبك.

10- صعوبة في البلع

الشعور بوجود كتلة في الحلق هو عرض شائع للحموضة المعوية، وفي كثير من الأحيان ، عندما تجد صعوبة في البلع، يمكن أن يشير ذلك إلى سرطان المريء، إذا لم يهدأ الشعور أو ازداد سوءًا ، فعليك الذهاب للطبيب.