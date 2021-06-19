بعد الحصول على الجرعة الثانية للقاح كورونا.. إليك ما يمكن أن تتوقعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

يعد التطعيم أحد الطرق العديدة لتقليل خطر الإصابة بـ(كوفيد-19) خلال هذه الأوقات العصيبة، بينما كان هناك بحث متزايد يشير إلى الفوائد الواضحة للتطعيم الجزئي (جرعة واحدة)، ولا يزال من المستحسن أن يحصل جميع المؤهلين على الجرعة الثانية، متى أمكنهم ذلك.

تساعد جرعة اللقاح الثانية في بناء استجابة مناعية معززة، بالإضافة إلى جرعة اللقاح الأولى، كما أنها توفر إحساسًا بالأمان والاطمئنان في الموجة المتزايدة من الفيروسات الخبيثة التي تجهدنا، ومع ذلك يمكن أن يكون هناك الكثير من الشكوك والمخاوف التي يمكن أن تلقي بظلالها على جرعة اللقاح الثانية، من الآثار الجانبية إلى ذروة المناعة، وإذا كان من المقرر أن تحصل على الجرعة الثانية، فإليك كل ما يمكن أن تتوقعه، وفقا لموقع timesofindia.

هل أنت محمي على الفور بعد تلقي الجرعة الثانية؟

بقدر ما هو مطمئن مثل الحصول على جرعة اللقاح الثانية، لا تتوقع أن تتراكم المناعة فورًا بعد الجرعة الثانية.

تستغرق ذروة المناعة وحماية الجسم المضاد بعد التطعيم بعض الوقت للتراكم، في حين أن الآثار الجانبية هي استجابة التهابية، فإن المناعة بعد الحصول على لقاح COVID-19 تستغرق ما لا يقل عن 10-14 يومًا للتراكم، ومن ثم لا يعتبر الشخص قد تم تحصينه بالكامل إلا بعد انتهاء فترة الأسبوعين بعد التطعيم.

لذلك، سيظل الشخص بحاجة إلى الالتزام بالسلوك المناسب لكوفيد، وارتداء الأقنعة واتباع البروتوكولات الوقائية الأساسية.

هل ستكون الآثار الجانبية شديدة؟

كانت هناك تقارير تشير إلى أن الآثار الجانبية للقاح يمكن أن تكون أشد قسوة، في الجرعة الثانية، لقد اشتكى الناس من الشعور بالخمول الشديد، في حين أن البعض قد يواجه هذا الأمر، تذكر أن كل جسم يتفاعل مع اللقاحات بشكل مختلف، وما قد يبدو كآثار جانبية شديدة على شخص ما، قد يكون أقل قسوة على شخص آخر.

يمكن أن يحدث أيضًا أن الأشخاص الذين لا يشعرون بالآثار الجانبية من الجرعة الأولى، قد يشعرون بها بشكل أكثر كثافة في المرة الثانية.

في الوقت الحالي، تم الإبلاغ أيضًا عن أن النساء تميل إلى الشعور بآثار جانبية أكثر حدة، خاصة مع الجرعة الثانية مقارنة بالرجال بسبب التوازن الهرموني والتقلبات.

أما بالنسبة للآثار الجانبية نفسها، فيمكن توقع تفاعلات التهابية معتادة، مثل الحمى، وآلام الجسم، والقشعريرة، والتعب، للعناية، ضع في اعتبارك أخذ يوم عطلة، إذا أمكنك ذلك وخذ قسطًا كبيرًا من الراحة، رطب نفسك وتناول الطعام جيدًا وتناول المسكنات إذا كانت الآثار الجانبية تزداد عليك.

هل ستظل الجرعة الثانية فعالة إذا تناولتها في وقت متأخر؟

في الوقت الحالي، يكافح الناس أيضًا أزمة اللقاحات، مما يجعلهم يؤخرون التطعيم عن المواعيد المحددة، ومع ذلك، يجب أن تعرف أن التأخيرات الصغيرة لن تجعل لقاحك غير فعال، أو يجعلك أكثر عرضة لنقاط الضعف، يتذكر الجسم بشكل كافٍ الاستجابة المناعية من الجرعة الأولى، ويقويها أخذ الجرعة الثانية فقط، لذلك، احصل على الجرعة عندما تستطيع ولا تتردد.

ماذا يجب أن تفعل إذا ظهر لديك رد فعل سلبي بعد الجرعة الأولى؟

لا تزال تعتبر التفاعلات العكسية والحساسية بعد التطعيم نادرة، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من آثار جانبية غير عادية وصعبة إلى علاج سريري، أو يُنصح أيضًا بتأجيل الحصول على الجرعة الثانية، ومع ذلك، تذكر أنه حتى لو قمت بتسجيل آثار جانبية ضارة، فلا يزال من الأفضل الحصول على الجرعة الثانية، ما يحتاجه الناس، بدلاً من ذلك، هو الاستعداد مسبقًا واتخاذ جميع الاحتياطات وإبلاغ مسؤولي الرعاية الصحية في موقع التطعيم بما حدث.

لا يعني وجود رد فعل سلبي في الماضي أن جسمك سيتفاعل بنفس الطريقة مع الجرعة الثانية، يتم أيضًا علاج معظم هذه الآثار الجانبية بشكل جيد، إذا تم التقاطها مبكرًا، لذلك، انتظر لمدة 30 دقيقة بعد التطعيم، وكن حذرًا بما يمكن توقعه.

هل هناك أشياء يجب عليك فعلها وعدم القيام بها قبل جرعة اللقاح الثانية؟

يعد الحصول على الجرعة الثانية أمرًا مهمًا، والاحتياطات التي يجب على المرء اتباعها قبل الحصول عليها تظل كما هي مع الأولى.

أهم العوامل التي يجب تذكرها هي أنه يجب على المرء الحصول على نوم مناسب، وتناول طعام جيد، وتخفيف مستويات التوتر قبل الحضور لموعد التطعيم، يتفاعل الجهاز المناعي الذي يتمتع براحة جيدة بشكل جيد ويقلل من الآثار الجانبية أيضًا.