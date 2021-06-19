ندى عادل وتميم يونس.. القصة الكاملة للاتهام بـ«الاغتصاب الزوجي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ندى عادل وتميم يونس اسمان لفتا الأنظار إليهما خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت طليقة المطرب الشاب عن تعرضها للاغتصاب الزوجي، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «إنستجرام»، ليخرج المطرب الشاب أيضًا مستخدمًا الوسيلة ذاتها لتبرئة نفسه من هذه الاتهامات.

وفي السطور التالية يرصد «هن» قصة «الاغتصاب الزوجي» التي تحدثت عنها ندى عادل طليقة المطرب الشاب تميم يونس، وأثارت بها تفاعل كبير حتى تصدرت تريند موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

طليقة تميم يونس: تعرضت للاغتصاب الزوجي

الحكاية بدأت قبل قرابة يومين، حين خرجت ندى عادل، طليقة المطرب الشاب تميم يونس، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تحدثت من خلاله عن تعرضها للاغتصاب الزوجي.

وظهرت «ندى» في مقطع الفيديو وهي تبكي، واصفة التجربة بأنها قاسية وليست هينة، وأنها ظلت طيلة عام لم تقو على الحديث عنها «فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن».

وعبرت «ندى» عن غضبها من عدم وجود وجود قانون في مصر لحماية الزوجة، كما أن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

وأكدت ندى عادل أنها قرأت على بعض المواقع أن الاغتصاب الزوجي لم يكن مجرما في الولايات المتحدة الأمريكية حتى السبعينيات من القرن الماضي، لأن الزوج يمتلك زوجته، مؤكدة أنها تأمل في تغيير القانون وتجريم الاغتصاب الزوجي.

تميم يونس: أول مرة أسمع عن حاجة كدا

من جانبه، لم يقف المطرب الشاب تميم يونس، مكتوف الأيدي، إذ خرج مدافعًا عن نفسه وأنكر أحاديث طليقته، وذلك من خلال عدد من مقاطع الفيديو التي نشرها عبر خاصية القصص المصورة «إنستجرام».

وقال المطرب تميم يونس، «لكل الناس المستفزة إني بدي نصائح هفضل أعمل كدا لأن دا بيفيد ناس.. بعيدًا عن الناس اللي بتتصيد حتى لو دا هيكلفني إني أدخل في مشاكل وحوارات وأخسر فولورز برضو هعمل كدا ومش هبطل لغاية ما ربنا يفتكرني».

وتابع «تميم» في مقاطع الفيديو: «أوعدكم هفضل صادق على قد ما أقدر.. وعمري ما ههرب من أي مواجهة.. ومحدش هيقدر يضايقني أو يعطلني.. والحمد لله يارب عندي ناس مهمة في حياتي قليلين كفاية جدا بالنسبالي.. ونسيت أقول أهم حاجة قد إيه أنا فخور بنفسي وفخور بالحتة للي وصلتلها رأسي فوق.. ومتشرف بمعرفتي لنفسي».

واستطرد المطرب الشاب حديثه عن نفسه «وليه أنا مبسعمش الكلام بالذات من الناس القريبة منى اللي بيقولولي اقعد ساكت ومتتكلمش.. عشان اكتشفت أن لو في حاجة عاوز أقولها أخبيها ليه؟»، متابعًا «أنا مش كبير على إنى اتأسف لما بغلط وحاجة عملتها مليون ألف مرة وكل الناس القريبة مني عارفة الموضوع دا.. ومفيش حاجة اخبيها».

ووجه المطرب تميم يونس، بعد ذلك حديثه للصحفيين وما ينشر عن حديث طليقته، «دا محصلش ومش هيحصل وأنا أول مرة أسمع عن حاجة زي كدا.. وأنا زي زيكم بالظبط وعيلتي أول مرة تسمع حاجة زي كدا ومش هاخد أي إجراء قانوني لغاية ما يكون في تهمة واضحة وصريحة.. وبشكر كل الناس على الدعم الرهيب اللي أنا مكنتش متخيله».

دعم وتفاعل مع حديث ندى عادل طليقة تميم يونس

ورغم حديث الطرفين عن الواقعة، إلا أن عدد من الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن دعمهم لندى عادل، طليقة المطرب الشاب تميم يونس، لما تحدثت عنه، ومنهم الفنانة سمية الخشاب التي قالت في مجموعة من التدوينات التي نشرتها على «تويتر»: «فالزمن ده عرفنا أنه ممكن يكون في أشخاص بيتكلموا أنهم ضد التحرش وهما فنفس الوقت أكبر مغتصبين ومتحرشين.. زي بالضبط ناس كتير بتتكلم فالدين وهما أبعد ما يكون عن الدين.. دي اسمها متاجرة والناس دي لازم تتكانسل فأقرب وقت».

وأتبعت «سمية» تعليقها بتدوينة أخرى نشرتها: «اغتصاب الزوجة زي اغتصاب الغريبة زي اغتصاب الحبيبة زي أي نوع اغتصاب فالدنيا والمغتصب بيبقي مجرم لأنه بينتهك جسم وحقوق الإنسانة اللي معاه اللي هي جزء من حقوق الانسان.. أي مغتصب ربنا يخسف به الأرض أيا كان مكانته الاجتماعية أو المادية».

وأيضًا الفنانة الشابة مايان السيد، التي شاركت بدعمها عبر «ستوري» بـ«انستجرام» قائلة: «ربنا كرّم المرأة وإنتوا مصممين تهينوها، الاغتصاب الزوجي جريمة، والزوجة ليست عبدًا، ولو حرام إنها تقول لاء ربنا هو اللي هيحاسبها، ويارب مجتمعنا ده يتغير بقى».