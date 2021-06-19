من بينها السمك.. 5 أطعمة غنية بأوميجا 3 لتعزيز مناعتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

عندما يتعلق الأمر بتعزيز مناعتنا، فإن أوميجا 3 هي أحد العناصر الغذائية التي لا يتم الحديث عنها كثيرًا ولكنها عنصر حاسم في نظام غذائي صحي ومتوازن.

وتقول دكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 توفر سعرات حرارية جيدة، وتمنح الطاقة للجسم، وتساعد على تعزيز وظائف القلب، وتحسن الصحة النفسية، وتعزز قدرة الرئة، وتحارب الالتهابات، وتساعد على تحسين الاستجابة المناعية إلى جانب تحسين نظام الغدد الصماء.

وأوضحت أن هناك ثلاثة أنواع من حمض الأوميجا، بما في ذلك حمض ألفا لينولينيك (ALA) وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، لافتة إلى أن هناك العديد من الدهون التي يمكن أن ينتجها جسمك، ويعد أوميجا 3 حمض دهني أساسي يجب استهلاكه مباشرة من مصادر الغذاء، وبالتالي ، من المهم للغاية تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3.

وتقدم دكتورة ولاء أبو الحجاج فيما يلي 5 مصادر غذائية شائعة لأوميجا 3:

1- البذور

تحتوي بذور الكتان وبذور الشيا على كمية عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وتمتلئ هذه البذور أيضًا بالحديد والمغنيسيوم والألياف التي يمكن أن تساعدك على محاربة ارتفاع الكوليسترول وحمايتك من الجذور الحرة الضارة التي تنتج أثناء عمليات التمثيل الغذائي.

2- الجوز

الجوز غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهو مفيد لصحة القلب ويساهم في إنقاص الوزن حيث يعمل على تقليل الشهية،و يحتوي الجوز أيضًا على دهون أحادية غير مشبعة تعمل على تحسين مستويات السكر في الدم ومستويات الكوليسترول ولها خصائص مضادة للالتهابات.

3- الأسماك

يعد السمك مصدر كبير للأوميجا 3، وتحتوي معظم أنواع الأسماك مثل السلمون والماكريل على نسبة عالية من أوميجا 3، وهذه الأنواع من الأسماك غنية بالبروتين والمغنيسيوم ، والتي يمكن أن تساعد في استعادة العضلات وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنها توفر لك فيتامين ب 12 ، د والسيلينيوم وبالتالي تساعد في بناء المناعة وتحسين الصحة العقلية.

4- فول الصويا:بالإضافة إلى توفير أوميجا 3، يعتبر فول الصويا مصدرًا جيدًا للألياف والبروتين، إذ يساعد تناول فول الصويا في الحد من أمراض القلب وتحسين صحة القلب.

5- العنب البري

يعد العنب البري منخفض السعرات الحرارية ومليء بمضادات الأكسدة، إذ تقلل مضادات الأكسدة الموجودة في العنب البري من عوامل التعرض لأمراض القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم.

في حين أن مكملات أوميجا 3 متوفرة بدون وصفة طبية، فمن الأفضل دائمًا التمسك بالمصادر الطبيعية للحصول على فوائد صحية.