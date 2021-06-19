هل الناجون من فيروس كورونا لديهم رد فعل أقوى تجاه اللقاحات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد الحصول على لقاح كوفيد-19 ضروري في الوقت الحالي لكل الناس بما في ذلك أولئك الذين تعافوا من الفيروس، وسط مخاوف متزايدة من الفيروسات المتحولة.

بينما توصي التحذيرات الأشخاص الذين تعافوا مؤخرًا من فيروس كورونا بالانتظار 90 يومًا على الأقل للحصول على اللقاح، تشير الأدلة السردية ودراسات الحالة إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بـ كورونا أو لديهم تاريخ من العدوى يميلون إلى التفاعل بشكل مختلف مع اللقاحات أيضًا، وفقا لموقع timesofindia.

على سبيل المثال، يقال إن الآثار الجانبية المخيفة للقاح هي الجانب الأكثر حدة لأولئك الذين أصيبوا بـ كورونا، لكن لماذا يحدث هذا؟.

ردود فعل شديدة للقاح

تتمثل طريقة عمل اللقاحات في تعليم الجهاز المناعي التعرف على العوامل الممرضة أو العدوى المعدية والاستجابة لها، والتي يتم حقنها في شكل معدل من خلال التعليمات الجينية أو البروتينات، وبالتالي، فإن "التدريب" يحفز الجسم على التخلص من بعض التفاعلات الالتهابية، والتي تُعرف أيضًا بالآثار الجانبية، عادة ما يتم تحفيز هذه التفاعلات بواسطة الخلايا البائية والخلايا التائية المناعية في الجسم.

الآن، تميل الآثار الجانبية التي نختبرها بعد إعطاء اللقاح إلى التأثير على الأشخاص بشكل مختلف، بعضها في أشكال أكثر اعتدالًا، بينما يشعر البعض باستجابة أكثر حدة تصيبهم، هذا يختلف عن الطريقة التي يتفاعل بها نظام المناعة لدينا مع العامل الممرض، يمكن أن تؤثر الآثار الجانبية أيضًا بشكل مختلف إذا دعنا نقول، أن الجهاز المناعي يعرف بالفعل الفيروس أو واجهه بطريقة ما، وهذا هو سبب اعتقاد الكثيرين أن أولئك الذين تعافوا من كورونا يميلون إلى إظهار استجابة أكثر قوة عند الحصول على اللقاح، هذا هو الدور الذي تلعبه خلايا الذاكرة B في النظام.

هل يجب أن تكون الآثار الجانبية الشديدة مدعاة للقلق؟

من الأمور التي تمت ملاحظتها، لا يمكن فقط أن تكون الآثار الجانبية على الجانب الأكثر قسوة بالنسبة لأولئك الذين تعافوا مؤخرًا، بل قد يكون الشعور بها أكثر شيوعًا مقارنةً بشخص ربما لم يصاب بكورونا.

بينما تميل الآثار الجانبية إلى أن تكون عادةً أكثر اعتدالًا ويتم حلها من تلقاء نفسها، قد تستغرق الآثار الجانبية الشديدة وقتًا طويلاً للتخلص منها والتأثير عليها في روتينك، يشهد المرضى الذين تم شفاؤهم والذين حصلوا على اللقاح على حقيقة أن الآثار الجانبية، مثل الألم في موقع الحقن والصداع والشعور بالضيق يمكن أن تستمر لفترة أطول من المتوقع أيضًا، لكن هل يجب أن يكون هذا مقلقا؟ يقول معظم الخبراء لا.

قد يكون أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الآثار الجانبية الأكثر قوة (أو شديدة) أكثر شيوعًا مع المرضى المتعافين من كورونا، هو أن نظامهم المناعي مهيأ بالفعل للاستجابة للفيروس، بما في ذلك الأجزاء غير المؤذية الموجودة أيضًا في اللقاحات.

هل الآثار الجانبية الشديدة هي سبب حاجة الأشخاص المتعافين إلى جرعة واحدة من اللقاح؟

اقترح عدد قليل من الدراسات والأبحاث التي أجريت على مدار الشهر أن أولئك الذين تعافوا من كورونا قد يستفيدون بشكل مثالي من جرعة واحدة فقط من اللقاح لأن نظام المناعة لديهم يتعرف جيدًا على المرض المثير للقلق، يُعتقد أيضًا أنه بسبب رد الفعل المناعي العالي هذا، يميل الأشخاص المتعافون إلى إظهار استجابات قوية، وإنتاج المزيد من الأجسام المضادة بالجرعة الأولى (نفس مستوى شخص ليس لديه إصابة سابقة بكورونا وحصل على جرعتين).

بينما ستكون هناك حاجة لدراسات المتابعة لتأكيد ذلك، فقد تم التكهن بأن الاستجابات المناعية عالية بما فيه الكفاية، ويتم الحفاظ عليها جيدًا بمرور الوقت.

إذا تم العثور على مثل هذه الاستنتاجات بالفعل على أساس علمي، فإن شرط الجرعة الواحدة قد يفيد أيضًا التلقيح على مستوى المجتمع، ويقدم جرعات لأولئك الذين قد يحتاجون إليها أكثر، والأهم من ذلك يقربنا من تحقيق مناعة القطيع.

قد يختلف توقيت الآثار الجانبية أيضًا

وقد لوحظ أيضًا أنه بصرف النظر عن المعاناة من الآثار الجانبية الشديدة، فإن الأشخاص الذين تعافوا مؤخرًا من كورونا قد يتعرضون أيضًا لآثار جانبية بشكل أسرع.

في المتوسط، يُقال إن الاستجابات الالتهابية، مع لقاحات كورونا، يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 6-10 ساعات حتى تتراكم، ومع ذلك، نظرًا لأن الأشخاص المتعافين لديهم استجابة مناعية معدة، يمكن أن تظهر الآثار الجانبية بشكل أسرع أيضًا، لكن كل هذه الملاحظات قد تختلف من شخص لآخر، على سبيل المثال، يمكن للشخص الذي يزيد عمره عن 55 عامًا ، أو الرجل الذي تعافى من COVID-19 أن يختبر الأمر بشكل مختلف عن المرأة الأصغر سنًا، الأمراض المصاحبة والصحة المناعية هي أيضًا عوامل يجب أخذها في الاعتبار.

متى يجب أن تقلق؟

يمكن أن تحدث تفاعلات عكسية مع اللقاحات، حتى لو كانت نادرة الحدوث أيضًا، في حين أن شدة الآثار الجانبية يمكن أن تختلف من شخص لآخر، ما يحتاج المرء إلى معرفته هو متى يطلب المساعدة.

إذا كانت شدة أو عدد الآثار الجانبية التي يتعرض لها الشخص بعد الحصول على اللقاح لا تختفي أو تتحسن بعد 5 أيام، فقد تحتاج إلى النظر فيها، تميل ردود الفعل السلبية والخطيرة للقاحات أيضًا إلى الظهور بعد دقائق من اللقاح، ويمكن أن تشعر بالإرهاق الشديد، الضغط، والأعراض المقلقة تشمل ضيق التنفس، والهذيان، والكدمات، والتورم، وردود فعل جلدية أخرى وحتى الإغماء في بعض الحالات.