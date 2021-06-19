فيروس كورونا: إذا كنت تعاني من هذه الأعراض بعد التعافي فاستشر طبيبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بصرف النظر عن إلحاق الضرر بجهازنا التنفسي، فقد تسبب فيروس كورونا الجديد أيضًا في تعطيل صحة الجهاز الهضمي وأجزاء أخرى في الجسم، يبلغ العديد من مرضى كوفيد-19، وخاصة أولئك الذين هم في مرحلة التعافي، عن حالات مضاعفات في الجسم.

كما هو معروف، أصبحت أعراض ما بعد كوفيد مشكلة سائدة يعاني منها العديد ممن تعافوا من المرض، لذلك من المهم مواصلة مراقبة الأعراض المزمنة لضمان الشفاء التام، لذلك إذا كنت تعاني من هذه الأعراض بعد التعافي فاستشر طبيبك، وفقا لموقعي timesofindia و mayoclinic.

أعراض الجهاز الهضمي الشائعة لدى مرضى كوفيد المتعافين:

في حين أن التعب وفقدان حاسة الشم والتذوق والسعال تظل بعض الأعراض المزمنة لـ COVID ، إذا كنت تعاني من هذه المشكلات بعد كوفيد، فاطلب مساعدة طبيبك في علاجها.

- الغثيان والاسهال

- فقدان الشهية

- المغص

- ارتجاع المرئ

- التهاب ونزيف الجهاز الهضمي

أعراض أخرى يجب الحذر منها:

- إعياء شديد

- ضيق أو صعوبة في التنفس

- الم المفاصل

- ألم في الصدر

- مشاكل في الذاكرة أو التركيز أو النوم

- آلام في العضلات أو صداع

- سرعة ضربات القلب أو الخفقان

- الاكتئاب أو القلق

- الدوخة عند الوقوف

- تلف عضلة القلب

- تلف الأكياس الهوائية الدقيقة (الحويصلات الهوائية) في الرئتين.

- سكتات دماغية ونوبات صرع

- متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (تصبح بعض الأعضاء والأنسجة ملتهبة بشدة)

- جلطات الدم ومشاكل الأوعية الدموية

- ضعف الأوعية الدموية وتسربها، مما يساهم في حدوث مشاكل طويلة الأمد في الكبد والكلى

- متلازمة الإجهاد اللاحق للصدمة والاكتئاب والقلق

نصائح يجب وضعها في الاعتبار

- ارتداء أقنعة الوجه.

- تطبيق التباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام.

- الحفاظ على نظافة اليدين.

- الحصول على اللقاح عند توفره.

- تناول نظامًا غذائيًا جيد الطهي ومتوازن، بما في ذلك الأطعمة التي تساعد جسمك على الشفاء والتعافي وبناء القدرة على التحمل.

- البقاء رطبًا هو أيضًا عامل مهم آخر لا يمكنك تفويته.

- أضف البريبايوتكس والبروبيوتيك إلى نظامك الغذائي، البروبيوتيك هي بكتيريا جيدة تعمل على تحسين صحة الأمعاء.

- يمكن للناس أيضًا اللجوء إلى المكملات، والتي تساعد على إعادة التوازن في الجهاز الهضمي والحفاظ على الوظائف.

- الامتناع عن تناول الأطعمة المصنعة والدهنية، بدلاً من ذلك ، ركز على تناول وجبات في الوقت المناسب تتكون من بعض أشكال الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والمعادن الحيوية الأخرى.