أخطر 7 ألعاب للأطفال.. وإليك طريقة اختيار لعبة آمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الألعاب من الأشياء الضرورية للأطفال، ولكن هناك العديد من الأنواع التي يجب على الآباء والأمهات تجنب شرائها، وذلك بسبب خطورتها، كما أوضح موقع "برايت سايد".

1- اللعب مع المراوح:

الألعاب المزودة بمراوح مخصصة للمراهقين، ولا يستطيع الأطفال الصغار التعامل مع مثل هذه الأشياء بشكل صحيح حتى الآن، لذا من الأفضل اختيار الألعاب ذات المراوح المصنوعة من البلاستيك اللين، ويجب أن تكون حواف الشفرة ناعمة بدون أي شقوق.

2- لعبة الطبيب:

سيرغب الطفل بالتأكيد في استخدام الأدوات الموجودة في المجموعة على نفسه أو على أطفال آخرين، وقد ينتهي "الإجراء الطبي" بتعلق أجزاء صغيرة في الأنف أو ممرات التنفس، إلى جانب ذلك، تثير هذه الألعاب اهتمام الطفل بالمحاقن والمقصات والأقراص الحقيقية، لذا من الأفضل استخدام للأطقم التي لا تحتوي على أي أجزاء صغيرة أو محاقن أو أدوات مصنوعة للنظر في الأنف أو الفم.

3- حلقات مطاطية وأجنحة مائية:

لا تضمن حلقات وأجنحة الماء السلامة الكاملة في الماء حيث قد ينزلق الطفل بسهولة أو ينقلب، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض المنتجات من هذا النوع على الأيزوفورون السام والفينول والهكسانون التي قد تسبب تهيجًا طويل الأمد للجلد ومشاكل أخرى.

4- اللعب بالبطاريات:

تشبه البطاريات المستديرة المسطحة الحلوى، وسيرغب طفلك في تذوقها، ويسمح حجمها وشكلها ببلعها بسهولة، ويمكن أن يتسبب الليثيوم بداخلها في حدوث تسمم وحروق شديدة.

5- لعبة البنادق:

غالبًا ما يهمل الأطفال المسافة التي يجب أن يتم إطلاق النار منها وتدابير السلامة الأخرى لبنادق اللعب، ونتيجة لذلك، فإن الألعاب التي تطلق بأي نوع من الذخيرة تصبح سببًا لإصابات الوجه وخاصة في العينين.

6- بالونات الهواء:

قد ينفجر البالون جيدًا أثناء النفخ أو اللعب، ما يخيف الطفل أو يجعله أصمًا، وفي خوفهم يمكن للطفل أن يستنشق عن غير قصد شظايا بالون مفرقع ويختنق بها.

7- القرص الدوار:

قد ينفصل جزء من الدوار أثناء الدوران ويسبب إصابات، وهناك أيضًا حالات يبتلع فيها الأطفال أجزاء منه، وإلى جانب ذلك هذه اللعبة تمنع الطفل من التركيز، ما يؤدي إلى مشاكل في الدراسة.

كيف تختار لعبة آمنة؟

الحجم:

يجب ألا يقل طول أي لعبة عن (6 سم) وعرضها عن (3 سم)، وإذا كانت اللعبة مستديرة، يجب ألا يقل قطرها عن (5 سم).

اللون:

يجب تجنب الألعاب ذات الألوان الزاهية، ولا يُنصح باستخدام الألوان الصفراء الزاهية نظرًا لارتفاع نسبة الرصاص في محتوياتها.

الشكل والمادة:

يجب ألا تحتوي اللعبة على حواف حادة أو ثقوب أو فجوات كبيرة حيث قد يعلق إصبع الطفل بها، لذا حاول اختيار الألعاب المصنوعة من القماش أو الخشب غير المطلي.