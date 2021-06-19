حكاية مقلب من إيمي سمير غانم في دلال عبد العزيز: ضحكت عليها 10 أيام «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة إيمي سمير غانم تريند محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنا مع توجيه دعواتها المستمرة بالشفاء العاجل لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

مقلب من إيمي سمير غانم في والدتها

وشغلت الحالة التي تعيشها أسرة الفنان الراحل سمير غانم، الجمهور والمتابعين طوال الفترة الماضية، وذلك عقب رحيله ووجود الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا، الأمر الذي يحاول معه الجمهور دعم إيمي ودنيا سمير غانم من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو على سبيل المثال، تحكي عن مواقف جمعت دلال وسمير وابنتيهما.

ومن بين هذه المواقف الساخرة التي جمعت الفنانة دلال عبد العزيز وابنتها الصغرى «إيمي»، ما كشفت عنه الأولى خلال لقاء سابق في برنامج «تلاتة في واحد»، مع الفنانة شيماء سيف والمذيع مادي.

وقالت «دلال» إن «إيمي» كانت تكره الذهاب للمدرسة منذ طفولتها، فضلا عن المذاكرة أيضا، وهو ما دفعها خلال أحد الأيام، إلى خداع والدتها والتمثيل بأنها مريضة، حتى لا تذهب إلى مدرستها.

وتابعت الفنانة: «إيمي كانت بتكره المدرسة أوي، بس مسقطتش ولا سنة، لدرجة إنها عملت فيا فصل وهي في تالتة ابتدائي، في يوم قالتلي ماما عندي مغص، وقلقت عليها، قولتلها بطنك بتوجعك من إيه يا إيمي؟ وبعدين روحت عند الحوض لاقيتها كأنها مِرجعة حاجة صفراء، قولتلها خلاص يا حبيبتي غيبي من المدرسة».

وواصلت دلال عبد العزيز حديثها: «وفضلنا أسبوع أو 10 أيام على كده، وجيت في مرة قبل ما أفتح الحنفية لاقيت حاجة صفراء وريحتها حلوة أوي، ببص لاقيته كريم شعر بتاعي، كانت إيمي بتاخده وبإيديها تروح ماسحة الكريم في الحوض».

إيمي سمير غانم تدعو لوالدتها بالشفاء العاجل

ومنذ أيام، ناشدت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، بالدعاء بالشفاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، في ظل مواجهة الأخيرة للمرض.

دعاء إيمي سمير غانم لوالدتها

ودوّنت «إيمي» عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، قائلة: «اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، أخرج دلال عبد العزيز من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

واستطردت: «ربِ إرحم عجزها وقلة حيلتها، أنت العالم سبحانك، بسرها وجهلها، المالك لنفعها وضرها، القادر على تفريج كربها، وشفاءها وتيسير عسرها».