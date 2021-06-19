«حصلت على 95% وانتحرت».. نهاية مأساوية لطلاب مع الامتحانات والنتيجة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع كل موسم دراسي أصبح مشهد الانتحار حاضرًا مع بعض الطلاب الذين وجدوا صعوبة سواء في تأدية الامتحان أو عند تلقي النتيجة، ليفضلوا الانتحار على البقاء أو مواجهة أسرهم بما حصلوا عليه من درجات، لكن الغريب في هذه الواقعة، هو إقدام فتاة على الانتحار رغم حصولها على مجموع عالي في الشهادة الإعدادية بلغ 95%، وهي النهاية التي فضلتها طالبة مراهقة بعدما رفضت أسرتها تلبية طلبها.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» مشهد الانتحار الذي حضر الموسم الحالي مع طلاب المرحلة الإعدادية سواء في تأدية الامتحانات أو عند تلقي الشهادة.

انتحار طالبة بالإعدادية رغم حصولها على 95%

في أحد المنازل الواقعة بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، ارتفعت أصوات الزغاريد وملأت الفرحة أرجاء المنزل، بعد حصول الابنة على مجموع عالي بلغ 95% في الشهادة الإعدادية، لكن الحال لم يدم طويلًا، إذ أقدمت الفتاة على الانتحار.

ورغم تفوق الفتاة في الشهادة الإعدادية، تمنت أن يفي والدها بوعده في شراء موبايل جديد، لكن الأمر لم يمض كما رغبت، إذ رأى الأب أن ابنته مقبلة على مرحلة الثانوية العامة التي تحتاج إلى الكثير من الأموال للدروس الخصوصية، لكن الابنة لم تتفهم ذلك، فلجأت إلى الانتحار، إذ قفزت من شرفة النافذة من غرفتها، مستغلة انشغال أسرتها في مشاهدة التلفزيون وسقطت جثة هامدة في الحال.

انتحار طالب بسبب امتحان

المشهد ذاته تكرر في وقت سابق، لكن باختلاف وسيلة الانتحار والسبب، وإن كان الرابط بين الواقعتين أن منفذيها طلابا في المرحلة الإعدادية، ففي إحدى القرى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أقدم طالب على الانتحار بعدما فشل في تأدية الامتحان بشكل جيد، عن طريق تناول حبوب حفظ القمح.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز أشمون، يفيد بانتحار «ع.م»، 15 سنة، طالب في الشهادة الإعدادية، بعد تناوله قرص حفظ القمح، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه لكنه توفى متأثرا بإصابته، وأكد والد الطفل في التحقيقات أن ابنه تعثر في العملية التعلمية أثناء أدائه امتحانات الشهادة الإعدادية.