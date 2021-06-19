أصغر امرأة بلحية كاملة في العالم: أشعر بأنني أكثر إثارة وأنوثة بها.. أقبلوا أجسادكم دون تغيير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«هذه هي شخصيتي وهذا اختياري.. أرى المرأة بلحية أكثر إثارة وأنوثة من غيرها»، تصريحات مثيرة للجدل لهارنام كاور، البريطانية من أصل هندي، التي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأصغر امرأة بلحية كاملة في العالم.

تقوم هارنام لموقع «جينيس ورلد ريكوردز»، أصبحت أكثر ثقة عقب اللحية، وأرى المرأة التي بلحية أكثر إثارة من غيرها، فهي تتميز عنها بشكل مميز يلفت أنظار الرجال، وإن كان هذا ليس الهدف من تربية اللحية.

وعن سبب اهتمام هارنام باللحية تقول، «أعاني من خلل هرموني تسمى متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وهي سبب الشعر الزائد لدي، ونتيجة هذا الخلل الهرموني أصبح لدي شعر في الوجه، فقررت تربية شاربي ولحيتي، ولم اتوقف عن ممارسة مهنتي كعارضة أزياء».

يذكر أن كارو، أصبحت أول عارضة بلحية تقدم عرضا للأزياء، وذلك في أسبوع الموضة بلندن، في مارس 2016.

وعن المواقف المحرجة التي تعرضت لها كارو بسبب اللحية تقول، «اتعرض في بعض الأحيان للسخرية والتنمر، أحيانا وجه لوجه، وتارة أخرى من خلال الفيديوهات المباشرة التي أبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما ما أرد بإجابة ساخرة، هي لماذا والدك أيضا بلحية؟»، كما أنها تعرضت لمضايقات في سن صغيرة من معلميها لإزالة شعر وجهها لكنها رفضت حينها أيضا، ورغم كل هذه المضايقات لم تمتنع العارضة البريطانية عن مواقع التواصل أو المشاركة في الفعاليات، واستمرت في بث فيديوهاتها التحفيزية التي تحوي دائما رسالة عن إيجابية وقبول الجسد مهما كان، وكيف يصبح الشخص مقبل على الحياة رغم مشاكلها وصعابها، كما شاركت في عروض الأزياء المختلفة.

اختيرت كارو ضمن 60 رجلا من كل دول العالم لتشارك في معرض صور عن اللحى وأنواعها في بريطانيا، للتوعية بسرطان الجلد، تقول عن المشاركة في هذه الفعالية، أنها شعرت بالقوة والشجاعة لأنها المرأة الوحيدة التي شاركت بين هذا العدد من الرجال، فلم تخف من الصورة الذهنية السائدة للمرأة أو قيود المجتمع.