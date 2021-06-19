تميم يونس بعد حديث طليقته: أنا رافع رأسي ومتشرف باللي وصلتله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار حديث طليقة المطرب تميم يونس، الذي كشفت من خلاله عن تعرضها للاغتصاب الزوجي، تفاعل كبير بين متابعيها الذين أبدوا تعاطفهم ودعمهم لها، لكن الفنان الشاب تميم يونس لم يقف صامتا، إذ خرج ليرد في عدة مقاطع فيديو نشرها عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقال المطرب تميم يونس، «لكل الناس المستفزة إني بدي نصائح هفضل أعمل كدا لأن دا بيفيد ناس.. بعيدًا عن الناس اللي بتتصيد حتى لو دا هيكلفني إني أدخل في مشاكل وحوارات وأخسر فولورز برضو هعمل كدا ومش هبطل لغاية ما ربنا يفتكرني».

تميم يونس: عمري ما ههرب من مواجهة

وتابع «تميم» في مقاطع الفيديو التي نشرها عبر خاصية «ستوري»: «أوعدكم هفضل صادق على قد ما أقدر.. وعمري ما ههرب من أي مواجهة.. ومحدش هيقدر يضايقني أو يعطلني.. والحمد لله يارب عندي ناس مهمة في حياتي قليلين كفاية جدا بالنسبالي.. ونسيت أقول أهم حاجة قد إيه أنا فخور بنفسي وفخور بالحتة للي وصلتلها رأسي فوق.. ومتشرف بمعرفتي لنفسي».

واستطرد المطرب الشاب حديثه عن نفسه «وليه أنا مبسعمش الكلام بالذات من الناس القريبة منى اللي بيقولولي اقعد ساكت ومتتكلمش.. عشان اكتشفت أن لو في حاجة عاوز أقولها أخبيها ليه؟»، متابعًا «أنا مش كبير على إنى اتأسف لما بغلط وحاجة عملتها مليون ألف مرة وكل الناس القريبة مني عارفة الموضوع دا.. ومفيش حاجة اخبيها».

تميم يونس: أول مرة أسمع عن حاجة زي كدا

ووجه المطرب تميم يونس، بعد ذلك حديثه للصحفيين وما ينشر عن حديث طليقته، «دا محصلش ومش هيحصل وأنا أول مرة أسمع عن حاجة زي كدا.. وأنا زي زيكم بالظبط وعيلتي أول مرة تسمع حاجة زي كدا ومش هاخد أي إجراء قانوني لغاية ما يكون في تهمة واضحة وصريحة.. وبشكر كل الناس على الدعم الرهيب اللي أنا مكنتش متخيله».

طليقة تميم يونس: تعرضت للاغتصاب الزوجي وفضلت ساكتة سنة

وكانت ندى عادل، طليقة المطرب الشاب تميم يونس، تحدثت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق «إنستجرام»، كشفت من خلاله عن تعرضها للاغتصاب الزوجي.

وظهرت «ندى» في مقطع الفيديو وهي تبكي، مُعلنة إنها مرت بتجربة الاغتصاب وأن الأمر ليس هين، وتشعر بغضب شديد لعدم وجود قانون في مصر يحمي الزوجة من الاغتصاب الزوجي، «فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن».