على أنغام «طلي بالأبيض».. أماني كمال تحتفل بزفافها بإطلالة بسيطة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة أماني كمال، أمس الجمعة، بعقد قرانها وزفافها، بحضور نخبة من الفنانين على رأسهم نيرمين الفقي، وديانا هشام، وأسرتها والأصدقاء المقربين لها.

إطلالة أماني كمال

وشاركت الفنانة الشابة ديانا هشام، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو لصديقتها الفنانة أماني كمال، أثناء دخولها إلى مكان الاحتفال مع عريسها، على نغمات أغنية «طلي بالأبيض يا زهرة نيسان»، للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.

وأطلت العروس، مرتدية فستان زفاف أبيض «كاب»، اتسم ببساطة تصميمه، مع تسريحة الشعر المموج، والطرحة الطويلة.

أماني كمال تحتفل بـ ليلة الحنة مع ديانا هشام

ومنذ أيام، احتفلت الفنانة الشابة ديانا هشام، بـ«حنة» صديقتها الفنانة أماني كمال.

احتفال ديانا هشام وأماني كمال

ونشرت «ديانا» عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها بـ «انستجرام»، مجموعة من مقاطع الفيديو، التي ظهرت خلالها أثناء تأديتها للرقص مع العروس، وهما ترتديان بِدل رقص مصممة على التراث الشعبي، بألوان مختلفة، أثناء انسجامهما على نغمات الأغاني الشعبية.

من هي أماني كمال؟

- من مواليد عام 1990، أي تبلغ من العمر 31 عامًا.

- بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها فيلم «العالمي».

- توالت أعمالها الفنية ما بين السينما والتليفزيون.

- من أبرز ما شاركت به، أفلام «القشاش»، «هاتولي راجل»، «جوازة ميري»، ومسلسلات «حكايات بنات»، «الشك»، «السيدة الأولى»، «جبل الحلال».

علاقة دينا هشام وأماني كمال

يشار إلى أن الفنانتين تربطهما علاقة صداقة قوية، إذ تحرصان على الظهور معا دائما في العديد من المناسبات المختلفة، فضلا عن مشاركتهما سويا في مسلسل «أبو العروسة»، الذي حقق نسب مشاهدة عالية في الوسط العربي.