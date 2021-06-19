قبل ذكرى رحيلها العشرين.. ندى موسى تتذكر سعاد حسني بصورة وموقف: الفن دمر حياتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تذكرت الفنانة الشابة ندى موسى، السندريلا سعاد حسني، قبل يومين من ذكرى رحيلها العشرين، والذي يوافق 21 يونيو، وذلك من خلال نشرها عددا من الصور للراحلة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ندى موسى تنشر صورة لسعاد حسني

ونشرت «ندى» صورتين عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، الأولى للفنانة الراحلة، والأخرى لإحدى المقولات الشهيرة للسندريلا، والتي جاءت ضمن أسطر كتاب «سعاد خارج البلاد لندن 99»، للكاتب عصام عبد الصمد، الطبيب الشخصي للنجمة الراحلة.

وتضمنت المقولة التي جاءت على لسان «سعاد»، حسبما رصدها الطبيب في كتابه: «مشكلة حياتي إن الفن دمر كل حياتي، أنا يا دكتور اشتغلت أكتر من تلاتين سنة وعملت 80 فيلم قعدت عمري كله مخلصة للفن حقيقي، إدتله حياتي ومجهودي ومشاعري كان كل حاجة بالنسبه ليا، لما كنت بشوف إعجاب الجمهور بالفيلم كان بيهون عليا كل التعب أصلي بحب أخرج العمل بأحسن صورة ممكنة وده عيبي الوسوسة».

وتابع الطبيب حديثه: «ثم تغير قعدتها لتستريح قليلا وكأنها أحبت أن تكون صريحة أكثر، بس عارف أول ما بروح لشقتي اللي في الزمالك وأقعد على الكرسي هلكانة من التعب بعد يوم تصوير طويل وأغمض عنيا وأسمع دوشه ولاد الجيران أكتئب وأزعل وأغضب وأسأل نفسي هو أنا ليه معملتش حياة عادية زي دي، أهو أنا قاعدة أهو الفن مش هيدق على بابي، بس الولاد هيعملوا ده، إخلاصي للأعمال والفن والسنين جريت ولقيت نفسي مليش حد، كل اللي قابلتهم خانوني وخذلوني، كل اللي اتجوزتهم، حتي اللي حبيته قتلني وخذلني، أنا مش كبيرة يا دكتور بس عجوزة أوي من جوه أو ممكن تقول ميتة بس قايمة بدور سعاد حاجة كده زي فيلم نادية، بس أنا بقى زوزو، متكتبليش دوا لعلاج الاكتئاب يا دكتور، أنا كويسة بس اكتبلي دوا للعلاج من الناس عشان دول أخطر من الاكتئاب».