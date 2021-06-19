ارتدته مرتين.. حكاية منى فاروق مع فستان الزفاف: منفصلة واتجوز تاني وعاشر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من وقت لآخر تشارك الفنانة منى فاروق، متابعيها بآخر تطورات حياتها، منها ما يخص جلسات التصوير التي تخضع لها، ومنها الترويج لأعمال فنية تشارك فيها، لكن المفاجأة كان من خلال ظهورها بفستان الزفاف أكثر من مرة.

وظهرت الفنانة منى فاروق بفستان مرتين مختلفتين، كان لكل منهما حكاية، لكنها كانت بعيدة عن زواجها، ففي مقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها على «إنستجرام»، ردت «منى» على حقيقة زواجها قائلة «أكيد هتجوز اللي ربنا كتبهولي في السما، عادي أنا ست منفصلة، والمنفصلة تتجوز تاني وتالت وعاشر».

ويرصد «هن» في التقرير التالي حكاية الفنانة الشابة منى فاروق مع فساتين الزفاف.

جلسة تصوير

«قريبًا»، تعليق مثير أرفقته الفنانة منى فاروق، على صورتها بفستان الزفاف، والتي نشرتها عبر حسابها على «إنستجرام»، قبل أيام، لتثير بها حالة من الجدل وتسائل بعض متابعيها عن هوية العريس وموعد الزفاف، لتخرج بعد ذلك «منى» في مقطع فيديو موضحة أن الأمر لم يكن سوى جلسة تصوير فقط.

وبالأمس، نشرت الفنانة منى فاروق، صور لجلسة التصوير التي خضعت لها وهي مرتدية فستان الزفاف، وتألقت بفستان زفاف أبيض، وتميز بأنه منفوش وبحمالات رفيعة، مصنوع من الورود البارزة بتوقيع «غالي»، مع شعر باللون الرمادي، وتسريحة قصيرة مرفوعة.

شائعة زواجها من محمد عز

وقبل فترة، انتشرت صورة تجمع الفنانة منى فاروق، وهي مرتدية فستان الزفاف برفقة الفنان محمد عز، وهو يرتدي «بدلة العريس»، ومع تداول الصور المرفق عليها تعليق «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» مع قلب وخاتم زواج، جعل الكثير من المتابعين يظنون أنها تزوجت منه.

وبالبحث وقتها، تبين أن الصورة تعود لمشهد من مسلسل «الأب الروحي 2»، الذي جمع بين الفنانة منى فاروق والفنان محمد عز، وهو ما ينفي تلك الشائعة من أساسها.

وفي ذلك الوقت، رد الفنان محمد عز الرد على تلك الشائعة مرتين، في إحداها نشر صورًا مع زوجته وأولاده وكتب عليها نفس التعليق «الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، زوجتي وأولادي ربنا يخليكوا ليا العمر كله».

وفي منشور آخر منفصل عبر حسابه على «فيس بوك»، كتب محمد عز: «إشاعة طبعا.. أنا متزوج الحمد لله من سنين كتير، وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا».