10 أشياء تنظفها بيكربونات الصوديوم.. منها المرحاض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تعتبر بيكربونات الصوديوم من المنتجات المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولا يمكنك فقط استخدامها بانتظام في المخبوزات، ولكن أيضًا منتج تنظيف متعدد الاستخدامات.

وفي السطور التالية سنعرض لكم فوائدها الرائعة وفقا لما ذكر موقع "tipsandtricks".

1- تنظيف العلب البلاستيكية:

عندما يكون لديك طعام متبقي، يكون من السهل جدًا تخزينه في حاويات بلاستيكية، وغالبًا ما تترك رائحة أو بقع الطعام وراءها حتى بعد غسل الحاوية.

لحسن الحظ، هناك طريقة سهلة لإعادتها إلى وضعها الطبيعي، قومي بملأ الوعاء بالماء الدافئ وضعي ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم، واتركيها لفترة ثم اغسلي الحاوية كما تفعلين عادة أو ضعيها في غسالة الصحون.

2- العفن في الحمام:

اصنعي عجينة من بيكربونات الصوديوم وقليلًا من الماء، وضعيها على البقع المتعفنة باستخدام فرشاة أسنان قديمة، اتركي هذا المزيج ينقع لفترة قصيرة ثم افركيه بإسفنجة تنظيف، اشطفيها بالماء وجففيها بمنشفة، بعد ذلك سوف يختفي الأمر بهذه السهولة.

3- رائحة الدخان والشوي:

عادة ما تقيم حفلة شواء وتفوح رائحة الدخان من ملابسك، قد يكون من الصعب التخلص من هذه الرائحة حتى بعد غسل الملابس، فقومي برش القليل من بيكربونات الصوديوم على الملابس واتركيها طوال الليل، في اليوم التالي، اغسلي الملابس كما تفعلين في العادة.

4-تجديد رائحة ثلاجتك:

هل تنبعث من ثلاجتك القليل من الرائحة الكريهة، ضعي وعاءً صغيرًا من بيكربونات الصوديوم بالداخل، حيث تمتص الروائح الكريهة وتحييدها، قومي بعمل هذا مرة في الشهر.

5-تنظيف الحمام:

ضعي في المرحاض بعض من بيكربونات الصوديوم، ثم أضفي كمية وفيرة من الخل، اتركي هذه الرغوة والفوران لمدة عشر دقائق ثم نظفيها بفرشاة المرحاض.

6- سلة المهملات:

نحن نعلم بالفعل أن بيكربونات الصوديوم تمتص الروائح الكريهة، مما يجعلها المنتج المثالي للمساعدة في التخلص من سلة المهملات ذات الرائحة الكريهة، رشي بعض منها على قاع سلة المهملات ولن تضطري إلى التعامل مع الروائح الكريهة مرة أخرى.

7- الفاكهة النظيفة

أحيانًا يكون هناك نوع من الأوراق الملتصقة حول الفاكهة التي قومتي بشرائها من السوبر ماركت، قومي بإزالة هذه الطبقة عن طريق خلط بعض الماء مع القليل من بيكربونات الصوديوم ونظيفي الفاكهة بها.

8-بقع القهوة والشاي:

إذا كنت تشرب قهوتك دائمًا من نفس الكوب، فربما تكون على دراية بمشكلة بقع لون القهوة التي تُترك في الكوب، يمكنك إزالة هذه البقع بسهولة عن طريق صنع عجينة من الماء وصودا بيكربونات الصوديوم وفركها على البقع قبل شطفها.

9-تنظيف الحوض:

ينسى الكثير من الناس تنظيف حوضهم بشكل منتظم، على الرغم من أن ذلك لا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، نظفي الحوض وامنعي انسداد الصرف عن طريق رش بعض بيكربونات الصوديوم في الحوض والصرف، بعد ذلك، اسكبي الماء الساخن فوقهم.

10- رائحة الأحذية الكريهة:

يمكنك إنعاشها بسهولة عن طريق رش بعض بيكربونات الصوديوم بداخل الحذاء، ودعيه يجلس بين عشية وضحاها ثم رجيها من حذائك قبل الاستخدام.