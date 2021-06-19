مخاطر استخدام الزيوت المهدرجة على الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الدخاخني

الزيوت المهدرجة هي زيوت نباتية سائلة يتم تسخينها وإضافة الهيدروجين لها لتتحول إلى الحالة الصلبة في درجة حرارة الغرفة العادية.

وتصنع الشركات منها السمن النباتي وتدخل في تصنيع الكثير من المعجنات من الأطعمة الجاهزة والمعلبة بهدف تمديد فترة صلاحية المنتجات، وذلك لأن الهدرجة تعمل كنوع من عملية حافظة للأطعمة، كما تساعد في تحقيق نسبة عالية من أرباح الشركات، وقد يستخدمها الجميع في طهي الطعام دون وعي بمدى أضرارها على الصحة.

وتستعرض الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، مخاطر الزيوت المهدرجة على الصحة وهي:

١- السمنة وزيادة الوزن وزيادة الدهون في الجسم وبالأخص الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، وتقلل من نسبة الكوليسترول النافع (HDL)، وبالتالي تؤدي إلى أمراض القلب وتصلب الشرايين.

٢- مرض السكر (النوع الثاني) بسبب السمنة التي تحدث نتيجة استخدام الزيوت المهدرجة.

٣- تصيب بمرض السرطان، حيث إن هدرجة الزيوت وإضافة مركبات صناعية أخرى لها تتحول للحالة الصلبة وتصنيع السمن النباتي منها يزيد من فرص الإصابة بالسرطان.

٤- سوء هضم و اضطرابات في الهضم والألم في المعدة.

٥- ارتفاع في ضغط الدم بسبب حدوث السمنة و زيادة نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية.

٦- نتيجة كل ما سبق يؤدي إلى انهيار جهاز المناعة ويصبح غير قادر على مقاومة الفيروسات والميكروبات، وبالتالي يكون الشخص أكثر عرضة للأمراض.