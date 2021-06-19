أسباب متلازمة الجوع الليلي وكيفية التغلب عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد الدخاخني

يشعر العديد من الأشخاص بالجوع في ساعات متأخرة من الليل، في حين أن هذا الشعور لا يظهر بنفس مستوى الشهية في الصباح، وهذا اضطراب يسمى بـ"متلازمة الجوع الليلي" ويصيب به البعض بغض النظر عن الوزن.

وتوجد عدة أسباب للتعرض بمتلازمة الجوع الليلي ويمكن تلخيصها في النقاط التالي، وذلك وفق ما تستعرضه الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لـ"الخليج 365" وهي:

. تناول الحلويات والمخبوزات والأغذية السريعة والمعجنات والإكثار من تناول بعض الفواكه بالبطيخ والأناناس والعنب والتين، فهي أغذية مرتفعة المؤشر الجلايسيمي وتزيد من مستوى سكر الدم وبالتالي الشعور بالجوع.

. عدم النوم لساعات كافية، فيجب أن يكون النوم من ٦ إلى ٨ ساعات، حيث وجدت العديد من الأبحاث العلمية أن الهرمون المسئول عن الشعور بالجوع يفرز فى الجسم بمعدلات كبيرة عند النوم عدد ساعات قليل .

. متلازمة ما قبل الطمث عند النساء وتكون هناك رغبة لتناول السكريات بالذات

. تناول بعض الأدوية قد تسبب الجوع ليلاً ومنها أدوية الاكتئاب والأنسولين وبعض أدوية السكر والمنشطات ومضادات الهيستامين

. متلازمة مقاومة الأنسولين ومرضى السكري ومرضى فرط نشاط الغدة الدرقية هم أكثر عرضة لمتلازمة الجوع الليلي.

. إهمال وجبة الإفطار وعدم الانتظام في مواعيد وجبة الغذاء.

. الجوع العاطفي، وهو حالة نفسية تنتج عن التوتر النفسي والتفكير الشديد، فينتج عنه الرغبة الشديدة للطعام وخاصةً السكريات والنشويات

. قلة التعرض للشمس ونقص فيتامين ( د ) ما يؤدي إلى نقص في السيروتونين وهو ما يسمى بهرمون السعادة، وبالتالي الشعور بالجوع ليلاً والرغبة أيضاً في تناول السكريات.

. الرياضة العنيفة والمجهود الشاق دون أخذ الاحتياجات الغذائية المطلوبة والكافية للجسم من السعرات والبروتينات.

وتقدم خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة أبرز الحلول التي تساعد على التغلب على اضطراب متلازمة الجوع الليلي، كما يلي:

1- الاهتمام بتناول وجبة الافطار أو الغذاء وأن تكون نصف الوجبة من الخضروات والربع من البروتين والربع الآخر من النشويات منخفضة المؤشر الجلايسيمي، كالفريك والخبز البلدي والأرز.

2- في حالة ممارسة الرياضة يجب تنظيم الاحتياجات من السعرات والبروتين المطلوب مع أخصائي تغذية.

3- تناول قطعة من قرون الخروب أو واحدة من التمر في حالة الرغبة الشديدة في السكريات على ألا نتخطى تمرتين في اليوم.

4- الاهتمام بالمحافظة على مستوى فيتامين (د) سواء بالتعرض للشمس، أو تناول الأسماك الدهنية والمحار والألبان كاملة الدسم وزيت الحار، وجميع مصادر الأغذية الغنية بالأوميجا ٣.

5- الحرص على شرب القرفة، فهي تحافظ على مستوى سكر الدم معتدلاً وبالتالي تقليل الشعور بالجوع.

6- الامتناع عن تناول الحلويات والمعجنات والوجبات السريعة والاكتفاء بها مرة أسبوعياً.

7- تناول ملعقتين سكر في اليوم ومن الممكن ملعقتين آخرين من سكر ستيفيا.

8- تنظيم أدوية السكر وعلاج الغدة الدرقية، ومقاومة الأنسولين مع الطبيب المختص.

9- النوم من ٦ إلى ٨ ساعات يومياً على أن يبدأ قبل الساعة ١٢.

10- شرب الكثير من السوائل يومياً كالمياه الطبيعة واليانسون والشمر والحلبة، والتليو والميرمية والكراوية والنعناع.

11- تناول الخضروات الغنية بالألياف ومنخفضة السعرات كالخيار والخس وشوربة الخضروات منزوعة الدسم، فهي تعطي الشعور بالشبع.

12- تناول الفواكه ذات الألياف الصلبة والمنخفضة المؤشر الجلايسيمي، كالتفاح والكمثري.

13- الحرص على تناول بروتين ليلاً في وجبة العشاء كثلاث ملاعق من الفول أو الحمص أو ٢ بيضة مسلوقة مع كوب زبادي وخضروات مقطعة وثمرة كمثرى أو تفاح.

14- الامتناع عن الأكل قبل النوم بـ3 ساعات على الأقل.