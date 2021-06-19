الببتيدات مكون ثوري في منتجات العناية بالبشرة فما هو؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يونيو 2021 10:41 صباحاً - حالياً، تحتل الببتيدات حيزاً مهماً في تركيبة الكثير من منتجات العناية بالبشرة، بدءاً من كريمات الترطيب وصولاً الى أنواع السيروم، ونظراً الى فوائدها الكثيرة للبشرة، فهي تستحق أن تضيفيها الى روتين العناية اليومي ببشرتك، حيث تعد المكون الثوري للعناية بالبشرة. وفي هذا المقال، نرصد لك كل ما يجب أن تعرفيه عن فوائد الببتيدات للبشرة وأفضل مستحضرات العناية بالبشرة التي تدخل الببتيدات في تركيبتها.



ما هي الببتيدات؟

الببتيدات مكون ثوري لمكافحة التجاعيد



الأحماض الأمينية هي اللبنات الأساسية للببتيدات، كما أن الكولاجين نفسه يتكون من سلاسل متعددة الببتيدات، وهو يخترق الجلد بسهولة ليعزز من إنتاج الإيلاستين والكيراتين، وهما بروتينان ضروريان لصحة البشرة وشبابها.

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فوائد الببتيدات للبشرة

تحفز الببتيدات إنتاح الكولاجين في الجلد



وفقاً للخبراء في مجال العناية بالبشرة، تحفز الببتيدات على إنتاج المزيد من الكولاجين في الجلد، مما يعني أن الاستخدام المنتظم للببتيدات يؤدي الى التقليل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وشد ترهلات البشرة. كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعلها علاجاً فعالاً لتهدئة البشرة والتقليل من احمرارها.



هل هي آمنة لجميع أنواع البشرة؟

الببتيدات آمنة لجميع أنواع البشرة



الببتيدات مكون ثوري رائع، يمكن دمجه مع أي روتين عناية بالبشرة يستهدف مكافحة شيخوخة البشرة وعلامات التقدم في السن، ويجعل البشرة مشدودة وأكثر شباباً. والأهم أنه بإمكان جميع النساء استخدامه، كونه يناسب أنواع البشرة كافة، فنادراً ما تكون له آثار جانبية، حيث قد يسبب أحياناً تهيجاً بسيطاً للجلد فقط.

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أفضل مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على الببتيدات

الببتيدات موجودة في تركيبة العديدمن المستحضرات



إن أفضل مستحضرات العناية بالبشرة التي تشتمل على الببتيدات هي أنواع السيروم، وكريمات الترطيب التي تُترك على البشرة بدلاً من شطفها، لأنها تخترق البشرة بسهولة. كذلك، تعمل الببتيدات بشكل جيد مع مكونات أخرى للعناية بالبشرة مثل الفيتامين سي وحمض الهيالورونيك، لذلك من السهل دمجه في روتينك الحالي للعناية بالبشرة. وعند محاولة العثور على مستحضر يحتوي على الببتيدات، ابحثي عن المستحضرات التي تنتهي بـ"الببتيد" أو تبدأ بـ"البالميتول". وفي ما يلي، بعض أفضل الاختيارات المفضلة للعناية بالبشرة المحتوية على اللببتيدات:



SkinMedica TNS Advanced+ Serum

SkinMedica TNS Advanced+ Serum

هذا المستحضر، الذي يحتوي على الببتيدات، عبارة عن تركيبة لتجديد البشرة، تعمل على تحسين مظهر البشرة، من خلال التقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة وشد الجلد المترهل. كما يجدد خلايا البشرة ويدعم مستويات الكولاجين والإيلاستين في الجلد، مما يمنحك بشرة أكثر نعومة وإشراقاً وشباباً.



Drunk Elephant Protini Polypeptide Cream

Drunk Elephant Protini Polypeptide Cream

يجمع مرطب البروتين المتطور هذا، في تركيبته، بين الببتيدات والأحماض الأمينية، التي تمنح البشرة النضارة وتعيد إليها الشباب والإشراقة والحيوية، حيث تقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد والأضرار الناتجة من أشعة الشمس، وتمد البشرة بالترطيب اللازم.

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