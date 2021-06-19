كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يونيو 2021 10:41 صباحاً - يمنحُ الشّعر الصّحي والجميل واللّامع الثّقة للمرأة. ولسوء الحظ هنالك الكثير من العوامل التي تحول دون ذلك، وتلحق الضرر بالشعر مع مرور الوقت. ومع ذلك، تتوافر العديد من العلاجات الطبيعية لحلّ تلك المشكلات وأهمها ثمرة القشطة. ولمعرفة المزيد حول فوائد فاكهة القشطة للشعر، تابعي مع "الخليج 365.نت" الآتي:



فوائد فاكهة القشطة للشعر ستبهرك معرفتها

فاكهة القشطة للعناية بالشعر وعلاج جميع مشكلاته

إليك، فوائد فاكهة القشطة للشعر، وكيفية استخدامها بماسكات سهلة التحضير لعلاج مشاكل الشّعر والعناية به.



القشطة وفوائدها للشعر

تفيد ثمرة القشطة في منع تساقط الشعر

تعمل فاكهة القشطة على حماية الشعر من التعرض التلف والجفاف والتساقط المستمر.

تُرطب القشطة الشعر وتمنحه النعومة واللمعان وتزيد من صحته وقوته، وذلك بدهن الشعر بزيت بذور القشطة.

تحد القشطة من ظهور الشيب المبكر؛ لاحتوائها على عنصر النحاس ومواد مضادة للأكسدة، فالنحاس ينتج الميلانين التي تعطي اللون للشعر، أما مضادات الأكسدة تحمي الشعر من الجذور الحرة المسببة لحدوث الشيب المبكر.

تُعالج القشطة فروة الرأس من الالتهابات وقشرة الرأس وذلك لغناها بمضادات الأكسدة التي تسيطر على إنتاج الزيت في فروة الرأس مما يخلصها من القشرة.

تحمي القشطة الشعر من التساقط وتُعزّز من نموه.

تُعتبر القشطة من المصادر الغنية بالمعادن والفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الشعر.

تُحفّز القشطة الشعر على النمو وتحد من تساقطه .

. تحتوي القشطة على الحديد الذي يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس.

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ماسك القشطة لتغذية الشعر وتنعيمه

ماسك القشطة لتنعيم الشعر ومنحه ملمساً ناعماً

من الفوائد الجمالية الساحرة لفاكهة القشطة هي قدرتها الفائقة في تغذية الشعر وترطيبه والحفاظ عليه من الجفاف والتقصف. ويمكنك تحضير هذا الماسك من خلال هرس القشطة وأضيفي لها قطرات من زيت جوز الهند، وملعقة من المايونيز. وزّعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. ثم، اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو وسوف تحصلين على شعر ناعم وجذاب.



ماسك القشطة لترطيب الشعر

تحتوي فاكهة القشطة على الكثير من الفيتامينات الحيوية والمعادن الرئيسية التي تحتاجها بصيلات الشعر فهي محفّز قوي للشعر وتزيد من نموه و كثافته. يمكنك تدليك الشعر بنصف كوب من القشطة على شعر رطب وتركه لمدة عشرين دقيقة. ثم، شطفه بالماء والصابون. ولنتائج أفضل طبّقي هذا الماسك مرتين أسبوعياً.



ماسك بذور القشطة للشعر للتخلص من القمل

تجمع بذور القشطة خصائص فعالة في القضاء على القمل

تقضي القشطة على القمل، ويمكنك تحضير هذا الماسك كالآتي:

تُجمع بذور القشطة ثم تُغسل وتوضع في وعاء ثم تُغمر بالماء وتُترك حتى تُنقع لمدة يومين. تُوضع البذور المنقوعة والمصفاة في وعاء الخلاط الكهربائي وتُطحن جيداً. يُضاف القليل من الماء إلى البذور المطحونة مع الاستمرار في الخلط للحصول على مزيج مثل المعجون. يُوضع المعجون على فروة الرأس، مع تجنب أن يلامس المعجون العين كي لا تتهيج الأغشية. يُلّم الشعر على شكل كعكة ويُغطى بقبعة الاستحمام. يُترك المعجون على الشعر طوال الليل وحتى الصباح. يُغسل الشعر في الصباح باستعمال الماء والشامبو. يُترك الشعر حتى يجف تماماً ويُمشط بالمشط، وتساعد هذه الطريقة على إزالة الحشرات من الشعر.

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القشطة في سطور

خصائص فاكهة القشطة

تُعتبر القشطة من النباتات الاستوائيّة ولها العديد من الأنواع ويعود أصلها إلى المناطق الدافئة والرطبة؛ مثل: البرازيل، والمكسيك، ومنطقة البحر الكاريبي، وأمريكا الوسطى، ويختلف لون قشرة هذه الثمرة حسب مدى نُضجها، إذ إنّها تكون خضراء داكنة اللون عندما تكون غير ناضجة، بينما يميل لونها للأصفر مع قوام طريّ عندما تنضج، وتمتاز ثمرة القشطة بامتلاكها أغشيةً ليفيّة القوام، ولبّاً ذا لونٍ أبيض، وتتوزّع فيه بذور كبيرة الحجم، ومن الجدير بالذكر أنّ فاكهة القشطة تُستخدم لنكهتها المميّزة في صناعة الحلويات، والبوظة، والعصائر، وهي من الفواكه التي تحتوي على كميّةٍ عاليةٍ من الكربوهيدرات؛ وبخاصة سكر الفركتوز كما أنّها تحتوي على كميّة مرتفعة من الفيتامينات؛ كفيتامين ب1، وفيتامين ب2، وفيتامين ج، بالإضافة إلى مجموعة من المعادن؛ مثل: الكالسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، والبوتاسيوم، والفوسفور.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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