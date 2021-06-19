6 أخطاء غير معروفة في تلوين الشعر يجب عليك تجنبها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يونيو 2021 10:41 صباحاً - في الآونة الأخيرة، اكتسب تلوين الشعر اهتماماً كبيراً، وبدأت السيدات في التباهي به مثل أي شيء آخر، سواء كانت حفلة أو مكان عمل، ولكن تظل هناك أخطاء في تلوين الشعر عليك وضعها في الاعتبار تكشف عنها بالصور خبيرة التجميل منى صابر.

1. عدم المحادثة مع مصفف الشعر

مصفف الشعر

محادثة مع مصفف الشعر الخاص بك أمر لا بد منه خاصة عندما تكونين على وشك تلوين شعرك، ناقشي كل التفاصيل مع المصمم الخاص بك، حتى تتمكني من استشارة المصمم الخاص بك والحصول على التوجيه اللازم.

2. كوني حذرة مع التبييض

شعر أبيض

لطالما كان الشعر الأشقر اتجاهاً رائجاً، لكن تجاوز اللون به يمكن أن يجعلك تبدين أكبر سناً؛ لذا، قبل أن تقرري أن يصبح شعرك أشقر، تأكدي من استشارة مصفف الشعر الخاص بك سواء كان يناسبك أم لا، يمكن أن يجعلك تبييض شعرك بسرعة تندمين عليها لاحقاً.

3. استخدام الشامبو الجاف

استخدام الشامبو للشعر الجاف

هناك العديد من الأشخاص الذين يستخدمون الشامبو الجاف بشكل متكرر؛ لأنه الطريقة الأكثر فعالية وملاءمة للحفاظ على نظافة الشعر، لكن استخدام الشامبو الجاف قبل تلوين شعرك يمكن أن يؤثر على عملية التبييض؛ لأنه يجعل امتصاص لون الشعر صعباً لذلك، يُقترح عدم استخدام الشامبو الجاف قبل يوم من التلوين.

4. عدم وجود فكرة واضحة عن النمط الذي تريدينه

ضبغ الشعر

حاولي دائماً أن تكوني محددة بشأن ما تريدين، كما لو كنت تريدين شعراً بنياً أو بعض الهايلايت، يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. لذلك، حاولي دائماً أن تكوني أكثر تحديداً بشأن احتياجاتك لتجنب الالتباس، إلى جانب ذلك، يُقترح أيضاً عدم الذهاب إلى تلوين الشعر الدائم في البداية، قومي بإجراء بضع تجارب ثم اختاري الأفضل.

5. عدم حماية الشعر

حماية الشعر

نظراً لأن مياه حمام السباحة تحتوي على كمية عالية من الكلور، فإنها يمكن أن تسبب تفاعلاً كيميائياً، ويمكن أن تجعل لون شعرك يتلاشى بشكل أسرع، لذلك، قبل الذهاب للسباحة، تأكدي من تغطية شعرك بقبعة الاستحمام لحماية الشعر المبيض.

6. استخدام نفس الشامبو العادي

تغير نوع الشامبو

يُنصح بعدم استخدام نفس الشامبو المعتاد؛ لأنه أثناء عملية التبييض هناك الكثير من المواد الكيميائية المستخدمة، لذلك، يُقترح اختيار الشامبو والبلسم المصنوع خصيصاً للشعر المصبوغ