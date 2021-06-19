كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يونيو 2021 10:41 صباحاً - تبحث كل عروس عن فستان الزفاف المناسب، والذي يمنحها إطلالة راقية وجذابة في ليلة زفافها، وفي حال كان الحفل فخماً، يصعب اختيار فستان الزفاف الذي يخطف الأنظار إليها في ليلة العمر.

وتختلف تصاميم فساتين الزفاف التي تناسب الحفلات الضخمة، ولكن تتميز فساتين الزفاف المرصّعة بالأحجار بجاذبيتها وفخامتها، وهو ما يجعلها خياراً مثالياً لهذا النوع من الحفلات.

في هذا الألبوم، جمعت لكِ «الخليج 365.نت» تصاميم راقية لـ فساتين زفاف مرصّعة بالأحجار للحفلات الضخمة:

فستان زفاف مرصع بالأحجار من Atelier Pronovias

فستان زفاف مرصع بالأحجار من Atelier Pronovias

لإطلالة فخمة وجذابة بفستان زفاف مرصّع بالأحجار، قدم Atelier Pronovias هذا التصميم الراقي، لفستان زفاف مُصممٍ من التول المنفوس، ومرصّعٍ بالأحجار على الخصر.

وصُمم الفستان بتوب كب ذي طيات كشكش من التول البليسيه المنفوش، مع خصر مرصعٍ بالأحجار، وتنورة منفوشة من التل البليسيه المنفوش لإطلالة أكثر فخامة وجاذبية.

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فستان زفاف مرصع بالأحجار من Pronovias Cruise

فستان زفاف مرصع بالأحجار من Pronovias Cruise

لإطلالة أكثر نعومة تناسب العروس الرومانسية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم المميز لفستان زفاف مرصّع بالأحجار من Pronovias Cruise، وهو فستان صُمم من قماش الكريب الأبيض، بتوب بدون أكمام، مع رقبة عالية مُرصعة بأحجار اللؤلؤ والكريستال، فيما صُمم ظهر الفستان مكشوفاً ومُرصعاً باللؤلؤ والكريستال بنفس تصميم الياقة.

فستان زفاف مرصع بالأحجار من Pronovias Cruise

وجاءت تنورة الفستان بتصميم حورية البحر، مع ذيل منسدل، لإطلالة أكثر فخامة وجاذبية.

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فستان زفاف مرصع بالأحجار من فلورا Flora

فستان زفاف مرصع بالأحجار من فلورا Flora

إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة ناعمة تجمع بين الفخامة والأناقة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم المميز لفستان زفاف فضي من ماركة فلورا Flora، صُمم من قماش التول المُطرز بالكريستال اللامع.

وجاء توب الفستان بدون أكمام، بتصميم إغريقي راقٍ، مع تنورة ماكسي طويلة ذات ذيل منسدل.

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فستان زفاف مرصع بالأحجار من The Atelier

فستان زفاف مرصع بالأحجار من The Atelier

لتصميم أكثر فخامة وجاذبية بفستان زفاف مرصع بالأحجار، قدمت ماركة The Atelier هذا الفستان الفاخر، المُصمم من توب بأكمام منفوخة وقصيرة، مع تطريز بأحجار على الصدر والخصر والتنورة، باللون الفضي، فيما صُممت تنورة الفستان من التول المنفوش، لإطلالة أكثر فخامة في ليلة الزفاف.

فستان زفاف مرصع بالأحجار والريش من The Atelier

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