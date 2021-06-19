إطلالات كلاسيكية لرجال الأعمال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يونيو 2021 10:41 صباحاً - لا شكّ أن للرجال حصّة كبيرة من صيحات الموضة والأناقة؛ بإطلالات وتصاميم كلاسيكية مبتكرة وألوان جريئة وأقمشة تناسب شخصياتهم المختلفة ومجالات عملهم المنوّعة؛ للحصول على أسلوب مثالي.

إن أزياء الرجال عالم بحدّ ذاته، فيه الكثير من المتعة، خصوصاً أنه يضمّ عدداً من الموديلات والأفكار التي إذا أحسن الرجل تنسيقها؛ سيحصل على إطلالات أنيقة وجذابة.



طابع حيوي

إليفانتي Eleventy



قد تكتظ خزانة ملابس الرجل بعناصر يرتديها مرّة واحدة أو لا يرتديها أبداً، لذا عليه التفكير بشراء قطع كلاسيكية أساسية لا تندثر موضتها بسرعة، ما يتيح له الاستفادة منها لوقت أطول، خصوصاً إذا كانت من النوع المتقن أو الفاخر.

إيمانويل انغارو Emanuel Ungaro



يعتبر فصل الصيف من المواسم التي تتخذ فيه الملابس طابعاً حيوياً ومنعشاً أكثر، فتكون الألوان مميّزة وزاهية والأقمشة خفيفة، خاصة أن ملابس هذا الموسم تختلف عن ملابس الشتاء، ففي الثانية يزيّن الجاكيت أو المعطف الملابس، ويضفي عليها طابع التألّق، أما في ملابس الصيف فيغيب هذا العنصر، ويكون على الرجال انتقاء الملابس الأساسية بطريقة مميّزة وبألوان منعشة تواكب الموسم، لذلك يتم التركيز على البدلة الرسمية لرجال الأعمال، ومَن يشغلون وظائف رسمية الطابع أو كلاسيكية، عليهم ارتداء البدلة الرسمية بالألوان الكلاسيكية؛ كالكحلي والأسود والرمادي، ولكن يمكن لمحبّي التميّز اختيار قميص ملوّن أو مقلّم وربطة عنق بألوان جريئة وانتقاء إكسسوارات مميزة للبدلة، فتكون الإطلالة كلاسيكية ومناسبة للمنصب من جهة، ومواكبة للموضة من جهة أخرى.

دانهيل Dunhill



لا تليق القبّعة بإطلالة رجال الأعمال ولا بمناصبهم، فهي مناسبة أكثر لفترات بعض الظهر وأيام العطل، كما يجب ألا ننسى الأهميّة التي يلعبها الحذاء في إطلالة الرجل، فالنساء يركّزن كثيراً على الحذاء الذي يختاره الرجل؛ إذ يقال الكثير عنه، ويعتبر مكمّلاً للأناقة، لذلك لا مانع أبداً من اختيار الأحذية بالألوان الجريئة نوعاً ما؛ كالبنّي وتموّجاته التي تليق بألوان البدلة الكلاسيكية، وتميّز الإطلالة في الوقت عينه.

بريوني Brioni

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سمات الكلاسيكية

جيورجيو ارماني Giorgio Armani



برز تصميم الـ Smart Casualلأصحاب العمل، وهو اللوك الذي يعتبر جريئاً بعض الشيء، محافظاً في الوقت عينه على بعض سمات الكلاسيكية، ويعتمد هذا اللوك على السروال القطني أو الكتاني المنسّق مع البلايزر أو الجاكيت المناسب، أما للرجال الذين يمكنهم التحكّم بملابسهم؛ فلا بدّ من اختيار الأزياء بألوان مرحة بعض الشيء؛ كاختيار سروال باللون الأزرق أو الكريمي، وتنسيقه مع قميص بلون كلاسيكي؛ ضماناً لتوازن الإطلالة.

إترو Etro



أما أسلوب الـStreet wear فهو مناسب لأصحاب الشخصيات الجريئة ومَن يشغل أعمالاً لا تفرض لوكاً معيناً، وغالباً ما تكون ذات توجّه فني، ويعتمد هذا الأسلوب على الجرأة والعصرية كالجينز والـCrop pant وتنسيقه مع التيشيرت، ومزج الألوان والأقمشة بأسلوب مبتكر وعصري يواكب الموضة، خاصة أنه في هذا اللوك يمكن للرجل أن يطلق العنان لمخيّلته ويجسّدها؛ عبر ملابسه الجريئة المتمثّلة بالسروال الممزّق والمطليّ والجاكيت الجورسيه.

كريستيان ديور Christian Dior



وأخيراً، من المهم لكل رجل اختيار الملابس الملائمة لا لطبيعة عمله وحسب، وإنما لشخصيته أيضاً، فعليه ارتداء الأزياء التي تريحه.



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