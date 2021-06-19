وصلة رقص طريفة بين أحمد حلمي وابنته لي لي على «تيك توك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت لي لي أحمد حلمي، متابعيها عبر تطبيق «تيك توك»، بفيديو قصير مع والدها الفنان أحمد حلمي، من أمام منزلهما وهما يقومان بالغناء والرقص.

وظهرت «لي لي» مع والدها وهو يشاركها اللحظات الطريفة في الرقص أمام منزلهما، كما ظهرا في فيديو آخر داخل السيارة، وهما يقومان ببعض الحركات الطريفة، وحصد الفيديو عدد كبير من المشاهدات، ولاقى التفاعل من المتابعين.

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أحمد حلمي يدعم ابنته لي لي

وقبل فترة، كان الفنان أحمد حلمي، دعم ابنته «لي لي» في مشروعها الجديد في عرض المنتجات التي قامت بتصنيعها، وعلق قائلًا «فخور بيكي».

ولم يكن ذلك الموقف الأول من الوالدين أحمد حلمي ومنى زكي، في دعم ابنتهما «لي لي»، إذ عبر قبل ذلك بمواقف مختلفة عن مساندتهما الدائمة لابنتهما في هوايتها الرسم والتلوين على المنتجات.

وكشفت «لي لي» عن تفاصيل مشروعها من خلال لقائها مع برنامج «The Insider»، المذاع على تليفزيون دبي، فهي تحب الرسم منذ صغرها، وهي الموهبة التي اكتسبتها من والدها: «كنت برسم معاه ومن وأنا صغيرة وكنت بسأله على أي حاجة».

وتابعت «لي لي»، بأنها دشنت صفحة عبر تطبيق «إنستجرام» لمشروعها الجديد، بالتعاون مع صديقتها «ناديا»، وأنها بدأت في الرسم على الحقائب لبيعها، لكن والدتها نصحتها بالرسم على مقتنيات أصدقائها البسيطة في البداية حتى تنجح فكرتها.

وكان والدها الفنان أحمد حلمي هو أول الزبائن في مشروعها الجديد: «عملته الديزين بتاع جاكيت»، كما أن الفنان رامز جلال من زبائنها: «هو كان عاوز يعمل حاجة مجنونة مش مفهومة، وعملتله تصميم بألون كتير».