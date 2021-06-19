رامي وحيد يكشف سر عدم زواجه: «خوفت مشاعري تتغير.. الحب مش مضمون»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الفنان رامي وحيد عن العديد من الكواليس والأسرار الخاصة بحياته الفنية والشخصية وعن والده الفنان الراحل سمير وحيد وأسباب عدم زواجه حتى الأن وذلك خلال لقاء تلفزيوني أمس.

وحكى رامي وحيد عن تفاصيل تخص والده الفنان سمير وحيد قائلًا: «كان في حاجة غريبة دايما بحب أقولها أنا اسمي رامي وحيد والناس مش عارفة مين أبويا.. عشان محدش يقول اني بمثل عشان ابويا وكنت بتكلم واتسألت ليه مش بقول.. أنا اتعودت على كدا»، وأضاف خلال لقاء تلفزيوني على إحدى القنوات: «والدي كان خريج معهد السينما وبدأ حياته في المسرح وهو دراس اكاديمي وكان عليا عبئ لأن أبويا الناس بتحبه وبحاول أحافظ على السيرة.

وكشف رامي أسباب عزوبيته حتى الأن وسبب عدم اتخاذه قرار الزواج: «بصراحة أنا بخاف من مشاعري تتغير والحب مش مضمون مثلا في حاجات كتير كنت بحكم عليها زي مين اللي هتجوزها وبنت مين وتفاصيل شكلها لكن دلوقتي بفكر بشكل تاني خالص.. زمان وأنا في الجامعة اللي كانت بتضحك معايا كانت اقرب حد ليا»َ.

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كان الفنان رامي قد تحدث عن علاقته بالفنانة عبلة كامل حيث شارك معها في مسلسل «سلسال الدم» ووصفها بـ«ست القمر» مؤكدا أنه ألتقاها أول مرة وجهت له سؤال عن سبب عدم زواجه فظن أنه سؤال عابر، ولكنه فوجئ أنها تسأله كل يوم نفس السؤال.

وأضاف خلال لقاء سابق مع برنامج «3 ستات» أنه تعلم من عبلة كامل الكثير في مهنة الفن قائلا: «ست جميلة وطبيعية، أد إيه بتركز في كل تفصيلة، وتقعد تتناقش مع الكل وأنت هتلعب من أي منطقة لتقديم المشهد، وتعرض ملاحظاتها بكل ذوق ورقيّ، وتفكر في كل ممثل يجسد معها أي مشهد ولا تفكر في نفسها فقط، وده اللي بيخلي الناس تقول في الآخر الله ده مشهد حلو».