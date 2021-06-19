«خطب صاحبتها».. خطيبة «اليوتيوبر» محمد أسامة السابقة تشاركه الفرحة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن «اليوتيوبر» محمد أسامة، خطوبته أمس، على المطربة الشابة سالوناز أشرف، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء.

وشارك اليوتيوبر محمد أسامة، صورًا من حفل الخطوبة الذي أقيم بأحد قاعات الأفراح وعلق عليها: «بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأما بعد فقد اخترتك للرحلة.. ولتكوني أنتي الوصول وأرفق صورة عبارة عن دبلة».

وتفاجأ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة أظهرت اليوتيوبر الشابة أحلام عادل خطيبته السابقة، وهي تشارك صديقتها الطربة سالوناز أشرف وخطيبها السابق اليوتيوبر محمد أسامة حفل خطوبتهما.

الحب على طريقة اليوتيوبرز.. علي غزلان يمازح خطيبته: اقتنعت إني كلب

ويحظى اليوتيوبرز ومشاهير السوشيال ميديا، باهتمام كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على مستوى الفيديوهات أو المنشورات، بجانب الاهتمام بحياتهم الشخصية، حيث تفاعل عدد من متابعي الثنائي على صورهما، مع خطيبة اليوتيوبر السابقة، ومنها «أنا بحب أحلام أوي، وبحب طيبة قلبها وفرحتها لصاحبتها، وفي النهاية ده نصيب يا جماعة».. «ألف مبروك ليكم وربنا يتمم بخير».

وعرف الخطيبان أحلام عادل ومحمد أسامة بصناعة فيديوهات معًا ومشاركتها على حساباتهما بواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق تيك توك الشهير وحققا نجاحًا ثم أنفصلا دون الإعلان عن ذلك وهو ما تسبب فيس مفاجأة لمتابعيهما بعدا نشر أسامة صورًا من خطوبته على سالوناز أشرف صديقة خطيبته السابقة.

وفي سياق منفصل، كان الطبيب واليوتيوبر علي غزلان قد أعلن خطوبته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ إذ نشر عددًا من الصور من كواليس خطوبته على فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017، بعدسة المصور الفوتوغرافي عمر سمير، وأرفق تعليقًا على الصور الذي شاركها، قائلًا: «‏إنتي الوحيدة اللي لقيتها أجمل من اللي اتمنيته».