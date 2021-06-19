هل تتناول الذرة المشوي؟.. إليك فوائده الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الذرة المشوي من الأكلات المفضلة والمحببة لدى الكبار والصغار خاصة في فصل الصيف، وذلك لمذاقه المميز واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان.

وهنا نستعرض لكم، أبرز الفوائد الصحية التي تعود على الجسم عند تناوله، وفق ما أوضحته الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ"الخليج 365".

- يحتوي الذرة المشوي على نسبة عالية من النشويات، لذا فهو خيار آمن لمرضى السكري.

- كونه غني بالألياف الطبيعية، لذلك يساعد تناوله على الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، وبالتالي إنقاص الوزن.

- يساهم في التقليل من الإصابة بالإمساك.

- بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي لها دور فعال في الوقاية من معظم الأمراض.

- يؤدي تناوله إلى التقليل من الكوليسترول الضار، فضلا عن تنظيم مستوى السكر في الدم.

- يحتوي أيضا على الزنك، والمغنيسيوم، والفوسفور، و حمض الفوليك الضروري للنساء للحوامل، لتدعيم صحة الجهاز العصبي للجنين.

- كما أنه غني بمعظم الفيتامينات الضرورية لصحة جسم الإنسان مثل فيتامين A، B، E.

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية أن هناك بعض الآثار الجانبية عند تناوله بصورة مفرطة، إذ يمكن يؤدي إلى زيادة الوزن، بالإضافة إلى أنه يسبب حساسية الطعام التي قد تؤدي إلى الإصابة بالإسهال، أو ضيق التنفس، أو قشعريرة في الجسم، وأحيانا تسبب مضاعفات خطيرة.