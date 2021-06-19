"هتقضي الويك إند فين؟".. نرشح لك 3 أماكن بالهواء الطلق ومناسبة للتصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ينتظر الجميع يوم العطلة "الويك إيند"، ويختلف كل منّا في قضاء هذا اليوم، ولكن وسط الاجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، نرشح لك أفضل 3 أماكن بالهواء الطلق للاستمتاع بالطقس.

- جزيرة المعادي

جزيرة وسط النيل في المعادي، المكان عبارة عن ممر طويل في قلب النيل، مزينة بأشجار ونخل وأماكن خضراء على الجانبين.

يمكنك قضاء اليوم برفقة أسرتك أو أصدقاءك في المساحات الخضراء، كما أن المكان يحتوي على لوكيشن مناسب لالتقاط الصور لجميع المناسبات.

تذكرة الدخول 25 جنية طول الأسبوع.

ما عدا الخميس والجمعة 40 جنيا.

اسعار السيشن:

بالموبايل 50 جنيها

سيشن كاجوال 500 جنيه

سيشن الأفراح "عريس وعروسة" + رسوم دخول المصور والمساعد 1000 جنيه

للحجز والاستفسارات:

01152070888

العنوان:

جزيرة المعادي، على كورنيش المعادي أمام مستشفى المعادي العسكري.

- كافيه "أوبرا"

‎فطار على النيل يعطي إحساسا بالراحة والهدوء وL'Opera Restaurant & Cafe يتميز بمساحته الكبيرة الواسعة، كما أنه به أماكن outdoors على النيل مباشرة، وقاعات indoor مكيفة بزجاج شفاف يبرز من خلاله ڤيو للنيل، كما يمكنك التقاط مجموعة من الصور بأحلى مناظر.

وإذا كنت من مُحبي الموسيقى والأجواء الهادئة فيمكنك الاستمتاع بعزف الكمانجا ابتداءً من 7 مساءً في أيام "الخميس والجمعة والسبت".

‎العنوان: 121 شارع النيل، الدقي، الجيزة.

- حديقة الأزهر

يمكنك زيارة مطعم البحيرة وكافيتريا واحة النيل الذي يقع على الجانب الآخر من الحديقة وهو موقع متميز تتمكن من خلاله رؤية البحيرة والتمتع بصوت المياه المتدفق من الشلالات والتقاط الصور. وكذلك يمكنكم الاستمتاع بالهدوء بالجلوس في المقاعد الخشبية المحيطة بفناء النخيل وبإمكانكم أخذ المشروبات ووجبات الغذاء الخفيفة على مدار اليوم، ومشاهدة السور الأيوبي الذي بناه القائد صلاح الدين الأيوبي.الحديقة متاحة للزيارة أيام السبت والأحد من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءً.باقي أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً.-