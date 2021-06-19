"حتى لا تصابين بالالتهابات".. احذري استخدام الرموش الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتاد الكثير على استخدام الرموش الصناعية، وذلك رغبة منهن في تكثيف الرموش، ولإضفاء مظهر جذاب للوجه، دون وعي أنها قد تسبب العديد من المخاطر الصحية.

لذا في التقرير التالي، نستعرض لكم أضرار استخدام الرموش الصناعية، وفق ما أوضحته الدكتورة وفاء علم الدين، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، فيما يلي:

- يوضع في الرموش الصناعية مادة لاصقة، يمكن أن تساعد في الإصابة بالإكزيما التلامسية، وتشمل أعراضها حكة في الجفن والاحمرار وتورم العين، بالإضافة إلى ظهور حبوب صغيرة تفرز مياه.

- يمكن أن تساهم في الإصابة بالالتهابات، والعدوي البكتيرية أو الفيروسية.

- قرح العين من الآثار الجانبية التي يسببها استخدام الرموش الصناعية.

- تؤدي أيضا إلى تساقط الرموش الطبيعية.

وذكرت استشاري الأمراض الجلدية لـ"الخليج 365"، مجموعة من النصائح التي يجب عليك اتباعها لتطويل الرموش الطبيعية، بدلا من استخدام الرموش الصناعية:

- من الضروري تناول الأطعمة الصحية.

- الحرص على استهلاك المياه بكميات كبيرة في اليوم.

- يوصي بتناول الفيتامينات التي تعزز من تطويل الرموش مثل: B1 وB2 والزنك والحديد والمغنسيوم والسيلينيوم.

- استخدام السيروم أو الماسكرا الطبيعية، التي تحتوي على زيت الخروع، وزيت السمسم، وبذور الكتان.

كما حذرت أيضا من النوم بارتداء الرموش الصناعية، وذلك تجنبا لحدوث التهابات العين والعدوي.