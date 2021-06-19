فوائد لا تتوقعها.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعد الفلفل الحلو من الخضروات اللذيذة ومتعددة الاستخدامات، خاصةً لأنه يأتي بأربعة ألوان مختلفة على الأقل، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، إذ يساعد في إنقاص الوزن، والحفاظ على صحة العين، فضلا عن التقليل من آلام المفاصل، وغيرها من الفوائد الأخري التي يوفرها، ونستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "eatthis".

- الحفاظ على صحة العين

يحتوي الفلفل على مركبات كاروتينويد بيتا كاروتين ولوتين وزياكسانثين، بالإضافة إلى فيتامين سي، وكلها ضرورية لصحة العين.

- فقدان الوزن

فهو منخفض السعرات الحرارية، وذلك لأنه يتكون في الغالب من الماء والألياف الغذائية، لذا فأن تناوله يساعد على إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

- التقليل من آلام المفاصل

وفقًا لأطباء الروماتيزم في كليفلاند كلينك، يحمي استهلاك الفلفل الحلو الغضاريف والعظام، وذلك لأنه غني بكمية وفيرة من فيتامين سي، كما تقول مؤسسة التهاب المفاصل، يمنحك الفلفل الأحمر إمدادًا ليومًا كاملًا من 75 ملليجرامًا موصى بها و 90 ملليجرامًا من فيتامين سي للنساء والرجال على التوالي.

- منع الجذور الحرة وتقليل الالتهاب

يعد الفلفل غذاء خارق مضاد للالتهابات، وذلك نظرا لأنه يحتوي على كميات كبيرة من من بيتا كاروتين وكيرسيتين واللوتولين، وفقًا لبحث في مجلة علوم الغذاء، وجد أن هذا يساهم في منع الجذور الحرة وتقليل الالتهاب.

- أسنان أكثر صحة

الفلفل الحلو، مثل التفاح والخضروات والفواكه الأخرى، عبارة عن فرشاة أسنان طبيعية، حيث يساعد قوامه الليفي المقرمش على إزالة جزيئات الطعام والبكتيريا، بالإضافة إلى أنه مليء بالماء الذي يحفز تدفق اللعاب، ويعتبر اللعاب ضروريًا لصحة أسنانك، لأنه يقلل من الآثار الضارة للأحماض والإنزيمات التي تهاجم الأسنان.

ووفقًا لكلية طب الأسنان بجامعة إلينوي في شيكاغو، يحتوي اللعاب أيضًا على بعض فوسفات الكالسيوم ، الذي يعيد المعادن إلى أسطح الأسنان التي تضررت بفعل الأحماض البكتيرية.

- يمنع الاكتئاب

شرع الباحثون في تحديد الأطعمة التي تعد أفضل مصادر العناصر الغذائية التي أثبت العلم أنها تعزز التعافي من اضطرابات الاكتئاب، وقاموا بالتركيز على تلك الأطعمة التي تحتوي على أعلى كميات من العناصر الغذائية التالية التي تعزز الحالة المزاجية: حمض الفوليك ، والحديد ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والمغنيسيوم ، والبوتاسيوم ، والسيلينيوم ، والثيامين ، وفيتامين أ، وفيتامين ب 6 وفيتامين ب 12 وفيتامين ج والزنك.

كانت أغنى المصادر النباتية لهذه العناصر الغذائية المضادة للاكتئاب هي الخضار الورقية والخس والفلفل الحلو، وفقًا لتقرير 2018 في المجلة العالمية للطب النفسي.

- ألم أقل في القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب مزمن في الأمعاء الغليظة وغالبًا ما تسبب التقلصات وآلام البطن والانتفاخ والإمساك والإسهال، ووجد الباحثون أن الكابسيسين الموجود في الفلفل الأحمر، عند إعطائه في شكل مسحوق في كبسولة مغلفة تذوب في القولون ، كان أكثر فعالية بشكل ملحوظ من الدواء في تقليل آلام البطن وانتفاخ القولون العصبي.

- تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

تشير الدراسات إلى أن الكابسيسين الموجود في الفلفل الحلو هو أحد مضادات الأكسدة القوية، التي يمكن أن تحمي من الإجهاد التأكسدي لهجمات الجذور الحرة، وبالتالي التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.