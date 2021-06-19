كيف تحافظين على شعرك أثناء النوم؟.. طبيبة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

للحفاظ على الشعر أثناء النوم، هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على شعر صحي ولامع، وهذا ما توضحه الدكتورة آية فواد لعلاج الأمراض الجلدية والتجميل، عبر ما ذكرت خلال صفحتها الشخصية على "فيسبوك".

- من الضروري الحرص على تمشيط الشعر قبل النوم.

- عند النوم من الأفضل إعداد الشعر ضفائر.

- تجنب النوم على وسادة خشنة ويمكنك لف الشعر بإسكارف، ومن الأفضل النوم على وسادة من الحرير أو الستان وليس القطن.

- عند النوم قومي بوضع الزيت على شعرك واتركيه حتى الاستيقاظ في الصباح، مع ضرورة غسله مرة أو اثنين في الأسبوع.

- تجنبي النوم والشعر مبلول، لذا من الأفضل عدم غسل الشعر بالليل إذا لم تستطيعين تجفيفه.

- الحرص على النوم جيدا، وذلك لأن قلة النوم تؤدي إلى تدمير الشعر.

- لا يجب غسل الشعر بصابون نهائي، ومن الأفضل استخدام الشامبو الطبي بدلا من الصابون.

حددت استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، كم مرة يجب غسل الشعر، وطريقة غسله وتجفيفه، وطريقة تمشيطه؟

- يمكنك غسل شعرك مرتين في الأسبوع، ولكن إذا كانت فروة الشعر عادية أو جافة يجب غسله مرتين في الأسبوع، وإذا كانت فروة الرأس دهنية يجب غسله عدد مرات أكثر.

- عند غسل الشعر قومي بتدليك فروة الرأس بالأصابع وليس بالأظافر، وذلك لمنع تهيج فروة الرأس وحدوث القشرة والألم في فروة الرأس.

- من الأفضل غسل الشعر في البداية بماء فاتر وفي نهاية غسل الشعر بماء بارد، وذلك لأن الماء الساخن يساعد على تنشيط الغدد الدهنية وبالتالي يساهم ذلك في إفراز الدهون وحدوث قشرة وجعل بصيلة الشعر ضعيفة.

- من الأفضل استخدام البلسم بعد الشامبو مباشرة، وذلك لأنه يساعد علي تمشيط الشعر بسهولة والحفاظ عليه رطب.

- أثناء تجفيف الشعر يجب تجنب استخدام المنشفة، نظرا لأن احتكاك المنشفة بفروة الرأس يفقد الشعر بريقه وحيويته.

- عصر الشعر جيدا للتخلص من الماء الزائد ثم قومي بلفه بالمنشفة، وبعد ذلك يمكنك تجفيفه باستخدام السشوار.

- عند تمشيط الشعر يجب تجنب استخدام المشط العادي ومن الأفضل أن يكون المشط واسع الأسنان ونهايته مستديرة وليس مدببة، وبعد ذلك ضعي كريم خاص للأطراف الجافة لإعطاء الشعر اللمعان.