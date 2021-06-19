حسناء سيف الدين تثير الجدل بسبب المايوه: «مش هلبس بكيني وميهمنيش يتقال عليا فلاحة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة حسناء سيف الدين، الجدل بسبب حديثها خلال الساعات الماضية، عن المايوهات الصيفية، بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة، وهروب العديد للشواطئ.

وأكدت الفنانة أنها قررت التخلي عن المايوه موديل «البكيني» التي اعتادت على ارتدائه، واستبداله بالمايوه القطعة الواحدة، لشعورها بالراحة النفسية به.

وشاركت «حسناء» عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بصورة لها بالمايوخ، مدونة: «موضوع مش مهم بس بفكر معاكم بصوت عالي أنا تقريباً من أول ما اتولدت وأنا بلبس مايوهات بكيني والسنة اللي فاتت كنت أول مرة في حياتي اشتري مايوه قطعة واحدة، والصراحة حبيتهم اكتر وارتحت اكتر في لبسهم وقررت السنة دي اني مش هشتري غير مايوه تقطعة واحدة، ومش هلبس غيرهم، ومفيش بكيني تاني».

وتابعت: «قراري السنة دي اني مش هلبس مايوهات بيكيني تاني والصراحة اكتشفت الوان اشيك بكتير وهلبس معاهم كاش مايو طويل كمان لأني رايحة استمتع بالبحر براحتي مش رايحة عشان الناس تبص على جسمي طبعا سيدات المجتمع والهوانم، هيقولوا عليا مش كلاس وفلاحة، بس مش فارقة عندي المهم أنا أكون مرتاحة نفسياً».

تفاعل المتابعين مع حسناء: ولما تنزلي القبر

وعلى الفور، تفاعل العديد من الرواد مع منشور الفنانة، بين المؤيد لحديثها، ومهاجمتها، فقال أحد المتابعين: «أولًا انتي جميلة و زي القمر من غير حاجة، ثانيًا اللبس ده حرية شخصية ومش بتعبر أبدا عن المستوى المادي أو الاجتماعي أو المهني أهم شيء يكون الإنسان مبسوط ومرتاح نفسيا».

وتابع آخر: «البسي اللي يعجبك وسيبك من المثل بتاع كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، بس معلومة مصر كلها مبقاش فيها فرصة حد يلبس مايوهات كلها بقت طرح وجلاليب».

بينما هاجمها البعض، معلقين: «ولما تنزلي القبر هتقولي لربنا أيه، كنت بلبس قطعة واحدة بدل بكيني»، و«بس حضرتك مؤمنة وبتعملي خير كتير وعارفة ربنا ولسة خارجة من طور مرض وربنا بيسترها معاكي، مش عارفة ان كدة حرام شرعًا».

من هي حسناء سيف الدين؟

حسناء سيف الدين، ممثلة أردنية من أصل فلسطيني، إلا إنها تعيش في مصر، وكان أول ظهور لها في عام 2007، من خلال أداء دور منال أخت يسرا في مسلسل لحظات حرجة.