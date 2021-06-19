زينة تثير الجدل برسالة غامضة: «أنا بتخدع من أقرب الناس ليا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من وقت لآخر اعتادت الفنانة زينة مشاركة متابعيها بعدد من الرسائل الغامضة التي تنشرها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وتفاعل معها عدد من أصدقائها من الفنانين وكذلك الجمهور.

وجاءت آخر رسالة نشرتها الفنانة زينة عبر حسابها على «انستجرام»: «أنا اتخدعت في أقرب الناس ليا.. وهاتخدع تاني.. وماله هو أنا بتخدع من حد غريب»، وعلق عليها عدد من أصدقائها في الوسط الفني منهم الفنانة غادة عبدالرازق التي علقت بوضع «إيموشن» ضحك، والفنانة هالة صدقي التي قالت «هو أنتي ليه بتستغربي».

ومن ضمن التعليقات أيضًا «وماله ما هو الأقربون أولى بالمعروف.. عادي كلنا لها ويعيش المعلم ولسة بيتعلم.. صحيح والله.. جدعة جدًا يعني».

آخر الرسائل الغامضة من الفنانة زينة

وكانت الفنانة زينة، نشرت قبل فترة عبر حسابها على «انستجرام»، رسالة غامضة أخرى، كان مضمونها «يا ابني أنا ما بعرفش أخاف على مصلحتي.. هاخاف على زعلك إزاي أنت عبيط»، وأثارت الرسالة الغامضة مجموعة من تعليقات متابعيها.

وجاءت من ضمن التعليقات على رسالة زينة «في منتصف الجبهة والله.. سيبك إنتي إيه القمر دا.. شكلك قمر.. بجد الاستايل دا حلو عليكي أوي.. صدقتي في كلامك.. شكلك كدا أحلى كتير.. وطب إيه علاقة اللي كاتبة بالصورة اللوة دي».

زينة في مسلسل كله بالحب

وكانت الفنانة زينة شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «كله بالحب»، من بطولة أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.