«اتق الله في نفسك».. هجوم عنيف على فيفي عبده بسبب وصلة رقص «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة والراقصة فيفي عبده، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو، وهي تقدم وصلة رقص، على إحدى أغنيات الفنانة ياسمين نيازي، حيث ظهرت بفستان أسود، تميز بأنه «كب» دون أكمام، قصير وبكرانيش، مع الشعر المنسدل والمكياج الصريح، مدونة: «إسكيوزمي أنا أهو إنتو فين».

وسرعان ما بدأ متابعوها في مهاجمتها، بسبب هذا الظهور، من إطلالتها لطريقة رقصها، خاصة عقب تعافيها من وعكة صحية استمرت فترة طويلة.

وجاءت تعليقات المتابعين: «والله الدنيا فانية اتقي الله بنفسك وتوبي»، «خافي من اللي إنتي بتعمليه ده، كنتي لسة تعبانة»، و«إكسيكوزمي بقى يا فيفي ميصحش كدة يا حبيبتي».

مرض فيفي عبده

وكانت الفنانة فيفي عبده تعرضت لوعكة صحية بسبب تلقيها علاج بشكل خاطئ، في أبريل الماضي ما أدى لمكوثها في المستشفى لفترة طويلة لتلقي العلاج، وقالت فيفي عبده في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية، «فوفا عادت من جديد، لازم الدنيا تمشي.. بشكر ربنا خلاص فاضل حاجة صغيرة، وهبقى كويسة، بفضل ربنا ودعاكم ليا وبقيت كويسة»، وأكملت، «ربنا يخليكو ليا الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله وأرجعلكم تاني وهعملكم لايفات، وحشتوني جدا، ويلا بقى أيوة بقى أسكيوزمي، 5 مواه، 5 هونيو، واللي مش عاجبها من شعرها هجيبها».

وعقب الوعكة الصحية، إلا أن الراقصة شاركت متابعيها بالعديد من الصور والمقاطع الرقص عقب تعافيها، التي عرضتها للهجوم اللاذع حتى وقتنا هذا.