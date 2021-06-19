طليقة تميم يونس من هي؟.. اتهمته بالاغتصاب لمدة عام كامل «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت ندى عادل، طليقة تميم يونس، جدلًا كبيرا بعدما قررت الحديث عن علاقتها بزوجها السابق، حيث اتهمته بالاغتصاب الزوجي، لمدة عام كامل، مؤكدة أنها لم تستطيع مواجهته طيلة هذا العام، وعند حدوث المواجهة بينهما طلب منها أن تتعدى عليه بالضرب، وسرعان ما بدأ الرواد يبحثون عن طليقة الفنان وهويتها.

من هي ندى عادل طليقة تميم يونس؟

- جمعتها علاقة طويلة بـ تميم يونس قبل إعلان زواجهما.

- تداول الرواد صور زفافها من تميم في 2016.

- زاد عدد متابعيها من 5000 وحتى أكثر من 9000 عقب حديثها اليوم عن أزمتها مع تميم يونس.

- يتابعها العديد من المشاهير، على رأسها آسر ياسين، أسما شريف منير، وإنجي المقدم.

- اتهمت زوجها السابق تميم يونس، باغتصابها خلال زواجهم لمدة عام كامل.

وظهرت «عادل» في مقطع الفيديو وهي تبكي، مُعلنة أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وأن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.

وقالت طليقة تميم يونس، إنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، وإنها تشعر بالضيق والغضب، لعدم وجود قانون في مصر لحماية الزوجة، كما أن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت: «فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن».