لماذا يجب على الأزواج النوم معا في نفس الوقت؟.. 5 أسباب تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

على الرغم من الاختلافات في عادات النوم لدى كل شخص، إلا أن الأزواج يحاولون دائما التكيف والنوم معا في نفس الوقت وأحيانًا لا يعرفون، ولكن للنوم معا في نفس الوقت له العديد من الفوائد، كما ذكر موقع "برايت سايد".

1- قد يساعدك على التقرب من شريكك:

النوم معًا في نفس الوقت سيسمح لك ولشريكك بالحضن يوميًا، وحتى بعض الوقت الإضافي للتحدث عن يومك، ولا يقتصر الأمر على ذلك، فالعلم يقول إن العناق يجعل الجسم يفرز الناقل العصبي الأوكسيتوسين، وهذا يساعد في تقريبك من شريكك والشعور بمزيد من الرضا عنه.

2- قد يساعدك في حل مشاكلك:

عندما تذهب للنوم مع شريكك في نفس الوقت، سيكون لديك فرصة للتحدث عن تلك المشكلات، ومعرفة حلها، وبالتالي يساعدك على الحصول على صباح أفضل ونوم جيد ليلاً دون تقلب.

3- يمكن أن يساعدك على التكيف مع شريكك:

الذهاب للنوم في نفس الوقت سيساعدك أنت وشريكك على التكيف معًا، والحصول على مزيد من الراحة مع بعضكما البعض فقط من خلال مشاركة وقت النوم.

4- يحسن صحتك الجسدية:

لا يتعلق النوم معًا بالعلاقة فحسب، بل يتعلق أيضًا بأداء جسمك، حيث يمكن أن يخفض ضغط الدم ويساعد في تقوية جهاز المناعة ويساعد في تقليل الالتهاب.

5- يحسن صحتك العقلية أيضًا:

لن تكون صحتك الجسدية هي الشيء الوحيد الذي سيتحسن ولكن ستتحسن صحتك العقلية والعاطفية، أيضًا، يمكن أن يقلل من القلق، ويساعدك على الشعور بمزيد من الراحة والاسترخاء، كما سيكون من الأسهل إجراء محادثات مع شريكك بسهولة، وسيساعدك أيضًا على تحسين يومك بجعلك تشعر بالسعادة.