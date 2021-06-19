لهذه الأسباب.. يهرب بعض الرجال إلى المرحاض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نستخدم المرحاض كثيرًا، ولكن ليس كل المرات التي نستخدمه فيها مرتبطة بالاحتياجات الفسيولوجية، بل اتضح أنه يمكن أن يكون مكانًا للحصول على بعض الهدوء والسكينة، فإن هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الرجال يقضون في المتوسط 7 ساعات سنويًا هناك.

وهناك بعض الأسباب الأخرى التي نذكرها لكم وفق ما جاء في موقع "brightside" الأمريكي.

1- الحصول على وقت لأنفسهم:

يهرب الرجال إلى المرحاض للحصول على وقت لأنفسهم، عندما تتذمر شريكة حياتهم، أو تطالبهم بشيء ما، أو عندما يكون الأطفال صاخبين، فهذه هي الطريقة الوحيدة المؤكدة للابتعاد عن الزحام والضجيج والاستمتاع بالخصوصية والوقت الهادئ.

2- استخدام الهاتف دون إزعاج:

من الأسباب الأخرى التي تجعل الرجال يهربون إلى المرحاض، هي رغبتهم في تجنب الأعمال المنزلية والقدرة على استخدام الهاتف دون إزعاج.

3- مكان آمن:

يتحدث 23٪ من الرجال عن المرحاض على أنه "مكان آمن"، وهو ليس مجرد ملجأ، لكنه فرصة للاختباء من الآخرين والحصول على السلام النفسي، حتى أن 14٪ منهم يحتفظون ببعض الأشياء هناك ليمضي الوقت مثل: الكتب والمجلات والطعام.

4- ممنوع الإزعاج:

ولكن لا يتفق الجميع مع هذا الوضع، وعادة ما تتم مقاطعة حالة واحدة من بين كل 10 حالات لاختباء الرجال داخل المرحاض، حتى أن بعض الأسر تستخدم قاعدة "ممنوع الإزعاج" عند دخول أحد أفرادها إليه.

5- تختبئ النساء أيضا:

عند مقارنة الرجال الهاربين إلى المرحاض بالنساء، وجدنا أن النساء غالبًا ما يختبئ هناك لأخذ استراحة من الأطفال، هم أيضا يحبسون أنفسهم هناك إذا كانوا منزعجين أو يشعرون بالغضب، ومثل الرجال، يحتفظون أيضًا بالوجبات الخفيفة في المرحاض.