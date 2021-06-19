أحمد حلمي يرقص مع ابنته «لي لي» على أنغام أغنية شهيرة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله الفنان أحمد حلمي، وهو يرقص صحبة ابنته «لي لي» حيث بدأت ابنة الفنان أحمد حلمي ومنى زكي في استخدام تطبيق «تيك توك» الشهير منذ فترة، وظهرت أكثر من مرة أمام الجمهور بعدة فيديوهات.

واعتادت لي لي أحد حلمي مشاركة متابعيها عبر «تيك توك» بفيديوهات لها مع والدها وهما يقضيان لحظات سعيدة في المنزل وتظهر أحيانًا بمفردها متفاعلة مع بعض الأغاني لكنها ظهرت على أبيها هذه المرة وهو يشاركها هو الرقص على أغنية للمطربة الأمريكية «أريانا غراندي» بعنوان «i don’t wanna smile» الشهيرة.

https://www.tiktok.com/@lilzbilz111/video/6975181444490562822?referer_url=https%3A%2F%2Fwww.filfan.com%2F&referer_video_id=6975181444490562822&refer=embed&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6975215724831671810

ويعد «حلمي» دائم الظهور مع ابنته ليلي حيث أرفق خلال آخر ظهور لهما معًا صورة وعلق قائلًا: «مش عشان أنا أبوها أقوم أخليها تعملي خصم، بس لأني أبوها أخدت التيشيرت ببلاش»، وعبر عن فخره بابنته الكبرى ومساندته لها دائمًا.

كما تلقت لي لي بعض النصائح من والدتها الفنانة منى زكي خلال لقاء تليفزيوني منذ أيام ومنها أن تُحافظ على جسدها وكذلك حريتها معلقة:« لازم أولادنا يتربوا على أنهم يحموا نفسهم والبنت تحافظ على نفسها وجسمها محدش يتعدى عليه، بعلم بنتي أنه مش ينفع الراجل يتعدى عليه ولازم يبقى فيه إحساس بينهم».

منى زكي توجه نصيحة لابنتها «لي لي»: «حافظي على جسدك»

وتلقت لي لي أحمد حلمي الدعم خلال الفترة الماضية من قبل أبيها ووالدتها الفنانة منى زكي بعد إعلانها عن مشروعها الجديد إذ تواجد الثنائي لدعم ابنتهما ومساندتها، وحرص «حلمي» على مشاركة الجمهور بمجموعة من الصور والفيديوهات لمشروع ابنته في عرض المنتجات التي قامت بتصنيعها.

يشار إلى أن الفنانة منى زكي تصدرت حديث وسائل التواصل الاجتماعي عقب لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، في برنامج «كلمة أخيرة» بعدما تحدثت عن جوانب تخص حياتها الشخصية ومسلسلها «لعبة نيوتن» الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في الموسم الرمضانى 2021.