الامارات | ذاك زورو: الموسيقى أقوى أشكال السحر في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن ذاك زورو: الموسيقى أقوى أشكال السحر في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق الفنان الهندي المقيم في دبي ذاكر حسين، المعروف بـ«ذاك زورو»، أحدث ألبوماته الموسيقية «أفرولينا»؛ وهو ألبوم أصليّ يتضمن 11 مقطوعة موسيقية (تراكات موسيقية) راقصة مُميّزة، وهي: «كارولينا»، «ماريا»، «دبي واي»، «كيليمبا»، «تشيكا»، «أولاي»، «أفريكان ليدي»، «سومبودي»، «ديل بي»، «سوبرهيرو» و«كول ماي نيم».

وينتظر أن يحقق ألبوم «ذاك زورو» الجديد رواجاً فريداً، كونه أوّل منتـج موسيقِـيّ ومغنٍ هنديّ ينتج ألبومـاً لموسيقَى «الأفروبيت»؛ حيث أشار «ذاك زورو» في هذا الإطار إلى أن: «الموسيقى هي أقوى أشكال السحر في العالم، فهي تعبير متفجّر عن الحب، وهي تلمس مشاعرنا جميعاً وتؤثر فينا بغض النظر عن الثقافة أو العرق أو البلد الذي ننتمي له».

وعن شغفه بموسيقى «الأفروبيت»، قال «ذاك زورو» إن «الشيء الذي يميز موسيقى الأفروبيت هو أنها قادرة على أن ترفع من مزاجك ببساطة من أول إيقاع، وتجعلك تحرك جسمك بالكامل في انسجام تام معها، وأعتقد أن هذا ما يحتاجه الناس حول العالم الآن أكثر من أي وقت مضى».

ويرى «ذاك زورو» نفسه فناناً ذا هوية عالمية غير مُلزَم بأي نوع مُحدد أو أسلوب واحد لموسيقاه، حيث تأثر دائماً بالموسيقى العالمية، وبالتالي تبلورت رؤيته حول تسجيل العديد من الأنماط الموسيقية المختلفة قدر الإمكان. ومع ذلك، وبصفته موسيقيـّاً محترفاً، يلتزم «ذاك زورو» باتباع الأسس والعناصر المهمة لكل نوع من أنواع الموسيقى المختلفة في صورتها الأصلية الخالصة.

ويمثل ألبوم «أفرولينـا» محاولة صادقة لضمان الحفاظ على أصالة المؤلفات الموسيقية، في حين يعمل التأثير الموسيقيّ فقط على جعل المستمع يستمتع بكل إيقاع يصل إلى أذنيه. هذا ويتم إنتاج هذا الألبوم من قبل شركة «أيكون آرت برودكشن».

يُذكر أن جميع أغاني الألبوم تمت كتابتها وتلحينها من قبل مُنتِـج موسيقيّ موهوب، مقيم في دبي، وحائز العديد من الجوائز، وهو «ساميـونج». وقد تم إطلاق الألبوم في جميع أنحاء العالم على تطبيقات: آي تيونز (iTunes)‏، وأمازون ميوزيك (Amazon Music)، وسبوتيفاي (Spotify)، وجانا (Gaana)، وسافن (Saavn)، وعلى قناة «ذاك زورو ZakZorro» على موقع «يوتيوب».

سَجَّل «ذاك زورو» أكثر من 70 أغنية فردية خلال السنوات الأربع الماضية.

فنان متنوع، قام بغناء أكثر من 15 نوعاً مختلفاً من الموسيقى.

أصدر ثلاث أغانٍ مُصوَّرة تجاوزت ستة ملايين مشاهدة.

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