الامارات | #النصف_الحلو.. «دقِن إت» Diggn’It للعناية باللحية أثناء السفر

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «دقِن إت» Diggn’It للعناية باللحية أثناء السفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت Diggn’It «دقِن إت»، العلامة التجارية السعودية المتخصصة في منتجات العناية باللحية، التي جرى إطلاقها أخيراً في الإمارات عقب استعراض تجربتها الناجحة في برنامج «تحدي الهوامير»، عن طرح تشكيلة من مجموعات العناية باللحية يتسنى للمسافرين اصطحابها بسهولة خلال عطلاتهم.

ويستطيع الرجال الآن اختيار ما يناسبهم من بين مجموعة الأدوات والمنتجات المميزة للعناية باللحية عبر التسوق مباشرة من متجر Diggn’It الإلكتروني واختيار حقيبة الأدوات الشخصية الأنيقة التي تحتفظ بتسع من أدوات ومستلزمات العناية الشخصية. يوصي المؤسس والرئيس التنفيذي، وسيم سندي، بالمنتجات التالية أثناء السفر:

1 حقيبة الأدوات الشخصية - 111.65 درهماً:

تُعد مثالية للراغبين في الحصول على مظهر جذاب أثناء السفر، وتمتاز بأنها عملية وأنيقة، إذ يمكنها الاحتفاظ بجميع أدوات ومستلزمات العناية الشخصية واحتياجات السفر.

2 صابون عربي للحية والوجه - 41 درهماً:

يحتوي صابون الوجه واللحية من Diggn’It على مكونات مرطبة، مثل زيت الشيا، وزيت الزيتون، وزيت عباد الشمس وزيت اللبان، وهو ينظف ويزيل السموم من البشرة وشعر الوجه.

3 منعِّم اللحية - 110 دراهم:

يحتوي منعِّم اللحية على مكونات مثل زيت اللوز الحلو، وزبدة الشيا، وشمع النحل، وفيتامين إي والعطر. ويعمل منعِّم اللحية من Diggn’It على تغذية شعر اللحية ومنحها النعومة وسهولة التسريح.

4 بلسم اللحية العربي - 138 درهماً:

يأتي بلسم اللحية العربي بأربع روائح مختلفة، وهي الدخان والصنوبر، العود، المسك، والسترس، ويُفضّل استخدام بلسم اللحية العربي من Diggn’It قبل قضاء يوم على الشاطئ، لأنه منتج مثالي للترطيب.

5 زيت اللحية العربي - 138 درهماً:

يأتي زيت اللحية العربي من Diggn’It بستة عطور مختلفة، وهي الدخان والصنوبر، العود، المسك، السترس، الورد، والعنبر. يحتوي زيت اللحية العربي على مزيج من الزيوت الطبيعية، مثل اللوز الحلو، وبذور العنب، والأرجان، والخروع، والصبار وزيوت أخرى، ما يجعله المنتج المثالي للاستخدام ليلاً قبل بدء اليوم التالي.

6 مشط خشب الصندل للحية - 40 درهماً:

يُعد مشط خشب الصندل للحية من Diggn’It أداة لا غنى عنها للحصول على لحية ناعمة. يُستخدم مشط خشب الصندل الطبيعي لكل أنواع الشعر واللحية والشنب، ويساعد في التخلص من الشعر المتشابك والمتقصف.

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