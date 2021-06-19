الامارات | #النصف_الحلو.. فساتين صيفية.. بسيطة وأنيقة ومريحة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. فساتين صيفية.. بسيطة وأنيقة ومريحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع ارتفاع درجات الحرارة، تعود الفساتين الصيفية الخفيفة إلى الواجهة، ويميل الجميع لاختيار أزياء بسيطة وأنيقة من قطعة واحدة لاستقبال شمس الصيف الحارقة، لاسيما بعد الاعتياد على ارتداء الملابس المنزلية المريحة لأشهر طويلة.

وتشكل الأزياء الفضفاضة التي تجمع بين القصة المريحة والتصميم الأنيق، مثل القفطانات، خياراً مثالياً هذا الموسم، إضافة إلى الفساتين المزينة بطبعات الورود الزاهية أو النقشات الجريئة. وبما أن الصيف هو موسم قضاء الوقت على الشاطئ وحضور حفلات الزفاف، يحلو ارتداء الفساتين الواسعة، والقفطانات المزخرفة بنقشة الأزهار، والفساتين البيضاء، والفساتين الصيفية العصرية.

وكعادتها، تواكب علامة «ليم» مختلف الأذواق والمناسبات مع اهتمامٍ خاص بالتصاميم المريحة والأنيقة. وتحرص العلامة هذا الموسم على توفير فساتين مريحة وقصات انسيابية، بالإضافة إلى الفساتين الربيعية التي يمكن التألق بها خلال الأيام المعتدلة، حيث تتألف من فستان مع عباية لإطلالة بسيطة ومريحة تغني عن ارتداء قطع عدة.

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