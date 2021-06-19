الامارات | النصف_الحلو.. 4 نصائح لحماية بشرتكِ من «الشمس الضارة»

شكرا لقرائتكم خبر عن النصف_الحلو.. 4 نصائح لحماية بشرتكِ من «الشمس الضارة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتاج البشرة إلى الحماية والعناية من الضرر الذي تلحقه أشعة الشمس بها بسبب التعرّض لها أو بسبب الوجهات التي يتم السفر إليها. ومن الزيوت المفيدة هنا زيت بيو-أويل المميز، فهو مستحضر مخصص للعناية بالبشرة، وهو مثالي لأشهر الصيف الحارة، وذلك بفضل تركيبته من العناصر الطبيعية:

1 إعادة ترطيب

السبب الرئيس لجفاف وضعف البشرة يكمن في عدم شرب كمية كافية من السوائل، إذ تعتبر المياه السبب الرئيس في الحفاظ على رطوبة بشرة الوجه. إن شرب كمية كافية من الماء يومياً يسهم في الحصول على بشرة مشرقة وصحية وشابة، حيث إن الماء يساعد على تخليص الجسم والجلد من السموم.

2 حروق الشمس

استخدام كريمات الحماية من أشعة الشمس، قبل الخروج والتعرض إلى الشمس مباشرة من أهم الأشياء التي يجب اتباعها قبل الخروج من المنزل. ننصح أيضاً باستخدام زيت «بيو ـ أويل» للعناية بالبشرة ليعيد تنشيط وترطيب البشرة الجافة والمتضررة بعمق، ما يساعد على تهدئتها من آثار التهيج والاحمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس الضارة.

3 لون البشرة

يصبح لون البشرة المتضررة داكناً مع مرور الوقت بسبب قوة الأشعة فوق البنفسجية. ولكنّ البابونج، وهو العنصر الأساسي في زيت بيو-أويل، يساعد على تهدئة تهيّج البشرة نتيجة تعرّضها المفرط لأشعة الشمس.

4 البشرة المتقدمة في السن

لمساعدة البشرة المتقدمة في السن، والتي تفتقر الى الكولاجين، يجب استخدام الزيوت التي تساعد على تحفيز انتاجه. بيو-أويل غني بالفيتامين A ومزيج من ست خلاصات زيوت نباتية. وبالتالي، هو قادر على إنتاج كولاجين جديد، ويساعد على تجديد البشرة ومكافحة تجاعيدها وفقدان مرونتها وتراجع ملمسها، وغيرها من علامات تقدم البشرة في السن.

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