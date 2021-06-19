الامارات | النصف_الحلو.. أقراط جذابة في الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن النصف_الحلو.. أقراط جذابة في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً، نتشوّق جميعاً للتألق بإطلالة جميلة وإكسسوارات لافتة خلال الصيف. وتخص Lovisa عاشقات الأناقة هذا الموسم بتشكيلة جذابة من أقراط الأذن تتنوع بين الحلقات الصغيرة الكروية والأقراط الدائرية من دون دبوس، والأقراط المزينة بالأحجار.

وتواصل Lovisa هذا الصيف تقديم إكسسوارات موسمية تواكب أحدث صيحات الموضة وبأسعار مناسبة، وتصاميم مثالية تضمن الاستمتاع بإطلالة مريحة في أجواء الصيف الحارة.

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